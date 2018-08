"Nebe zmizelo, děti měly strach," popsal Martin obří požár u Omiše

Požár vypuknul ve 13:45 u Lokva Rogoznica v oblasti Ivašnjak. Kvůli silnému větru se rozšířil do Mediče a Mimiče. "Začalo to malým dýmem a průjezdem hasičů, tak jsme se šli podívat, co se děje. Ze začátku jsme si mysleli, že to nic velkého nebude, ale asi 10-15 minut na to už nebylo vidět nebe, jen kouř. Tak jsme si zabalili to nejdůležitější a a utíkali z apartmánu do auta," popsal začátek děsivého zážitku Martin, který je v Chorvatsku na dovolené.

Podle chorvatských hasičů hořela oblast o rozloze 70 hektarů, většinou s hustou vegetací – nejčastěji borovicové lesy. Na místě zasahovalo přes 20 jednotek hasičů, asi 180 mužů a 44 vozidel. Oheň kromě škod na lesním porostu také spálil dvě cisterny. Čtrnáct hasičů muselo před plameny utéct.

"Raději jsme odjeli do bezpečné vzdálenosti, ze které jsme to následně točili. Foukal silný vítr, díky kterému se to velice rychle šířilo dál. Děti byly vystrašené, domů jsme se vrátili až kolem 21. hodiny, kdy už byly vidět jen plamínky," popsal Martin rozsáhlý požár.

Kvůli plamenům byla uzavřena i jadranská silnice číslo 8. Hasiči využili i pomoci svých dálničních kolegů, kteří jim přistavili cisterny právě na přilehlou dálnici. Práci hasičům komplikoval náročný terén a silný vítr.

"Všechno je pod kontrolou hasičů, kteří výborně zareagovali. Nebyly spáleny žádné domy ani lidé neutrpěli žádná zranění,“ popsal situaci starosta Blaženko Boban. Velitel zásahu si pochvaloval, že skvěle zafungovala letecká podpora.

Zásah trval 28 hodin a hasiči spotřebovali asi 1800 tun vody.