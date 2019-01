Nebezpečí pro pejsky: V Hradci někdo poházel maso se špendlíky

V neděli kolem 13. hodiny procházel parkem na Benešově třídě majitel se svým psem. V okruhu asi deseti metrů našel hned šest kusů masa propíchaného kancelářskými špendlíky. Bylo evidentní, že se jedná o návnadu.

"Usuzujeme, že se nejednalo o útok na konkrétního pejska či jeho majitele," řekl mluvčí Ondřej Moravčík.

Podle majitele je místo oblíbené pro pejskaře a chodí tam lidé z okolních paneláků své miláčky venčit a rozhodně se to nestalo poprvé.

Pokud by pes návnadu spolkl tak mu to může způsobit protržení některé z části trávicí trubice, může mít obrovské bolesti a může na to také zemřít.

V pondělí si policisté pozvali svědky, aby k situaci podali vysvětlení. Zatím se zdá, že žádný ze psů návnadu nespokl. V takovém případě by policisté vše prošetřovali jako přestupek a případný pachatel by platil několikatisícovou pokutu.

Pokud se ovšem prokáže některý ze psů návnadu spokl a způsobilo mu to nějaké problémy, může se už jednat o rovinu trestněprávní. V takovém případě by samozřejmě pachatel pro týrání zvířat, popřípadě poškození cizí věci, mohl jít až na několik let do vězení.