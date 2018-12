Nebezpečná zábava v Ústí. Děti se vozí na náraznících trolejbusů

Svědkyně z Ústí nad Labem popsala, jak se čtyři školáci snažili vyskočit na nárazník trolejbusu. Údajně se ho drželi zuby nehty, když vyjížděl ze zastávky. "Viděla jsem, jak naběhly děti v rozmezí 6 až 8 let a naskákaly zezadu, já tomu říkám nárazník. Policii jsem už nestihla zavolat," popsala šokovaná svědkyně Soňa Steinarová.

Trolejbus po chvíli zpomalil před křižovatkou a děti z něj seskákaly. V okolí prý postávali jejich rodiče, žádný ale nezasáhl. "Bylo jim to jedno, což mě zarazilo ještě víc. To nedělali poprvé. Je to běžná praxe tady v Předlicích," dodává svědkyně.

Kovové navijáky drží tykadla elektrického systému trolejbusu na správném místě. Pokud by se dítě špatně chytlo, mohlo by velmi snadno přijít o prsty. "Jak sem strčí ruku, tak mu to ruku utrhne. Krom toho hrozí riziko, že uklouzne a upadne na vozovku, kde ho můžou přejet," vysvětluje vedoucí vozovny Dopravního podniku Ústí nad Labem Jindřich Šindelář.

Podle tiskové mluvčí dopravního podniku Jany Dvořákové nemá řidič možnost děti vidět. "Oni naskakují, když vyjíždí například ze zastávky," říká Dvořáková.

Navijáky jsou montované zvenčí jen u nejstarších, třicet let starých vozidel. Novější modely mají systém řešený jinak.

Na hloupou dětskou zábavu se teď chtějí zaměřit policejní hlídky. "Na tuto problematiku se v rámci krajského města zaměříme. Ve vytipovaných lokalitách spolupracujeme i s městskou policií," řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Policisté zároveň žádají svědky, aby volali na linku 158, pokud děti nalepené na trolejbusu uvidí.