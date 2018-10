Nebezpečné návnady! Pes našel pečené žebro plné šroubů

Strašlivý případ řešili městští policisté před dvěma týdny, o celém incidentu informovali až nyní. "Dne 24.09.2018 dopoledne přijala dozorčí služba městské policie telefonické oznámení od ženy která uvedla, že byla venčit psa v ulici Obránců Míru v Jaroměři a její pes zde nalezl kus pečeného vepřového žebra, kde byly napíchané šrouby," popisují městští policisté.

Na místě bylo návnad hned několik a majitelka měla strach, aby se nezranili jiní psi, kteří by mohli na zákeřnou past narazit. Vyslaná hlídka důkladně propátrala okolí, další skryté návnady naštěstí nenašla.

"Jelikož se nepodařilo na místě zjistit osobu, která maso na místě pohodila, je věc oznámena na neznámého pachatele spolu se zjištěnými skutečnostmi na odbor životního prostředí při městském úřadu v Jaroměři," doplnila Městska policie Jaroměř.

Lidé takové chování nemůžou pochopit. "Nechápu, jak tohle může vůbec někoho napadnout. To si jako řekne: 'Dneska je hezky, upeču žebro, dám do něho šrouby a pohodím to venku, snad to nějaký pes sní.'?? Nechápu, nechala bych ho to sežrat a natvrdo alespoň pět let, ať si to pak rozmyslí," reagovala Sabina pod příspěvkem městské policie.