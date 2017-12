Nebezpečné Tatry: Horská služba zachránila 7 českých turistů

Prvním turistům pomáhala Horská záchranná služba v sobotu v podvečerních hodinách pod vrcholem Stoh. Dva čeští turisté ve věku 21 let uklouzli a na zledovatělém povrchu nemohli pád zastavit. Naštěstí se po stometrovém pádu nezranili, dostat se zpátky na turistickou trasu ale sami nedokázali. Podle horské služby totiž neměli potřebnou zimní výbavu.

"Na pomoc jim přišli dva profesionální a jeden dobrovolný záchranář Horské záchranné služby (HZS). Našli je, dali jim stoupací železa a odvedli je k vozidlu HZS, kterým je převezli do Domu HZS ve Štefanové, kde přečkali noc," popsala horská služba na svém webu.

Krátce poté, co o pomoc požádala první skupina, se ozvali další čeští turisté. V pětičlenné skupině byli lidé ve věku od 26 do 53 let. "Byli dezorientovaní, vyčerpaní a podchlazení. Na túru se vydali už v 8 hodin z Chaty pod Suchým a směřovali po hřebeni na Chatu pod Chlebom," uvedla horská služba.

Skupina ale ztratila orientaci a požádala o pomoc. K českým turistům vyrazili tři profesionální a dva dobrovolní záchranáři, kteří skupinu našli. Turistům dali teplé nápoje a suché rukavice a doprovodili je do místa ubytování.

Horská služba poděkovala provozovateli kabinové lanovky, který ji mimořádně spustil, aby záchranu turistů v nouzi urychlil.

Dramatičtější zásah čekal na záchranáře v Derešském kotli v Nízkých Tatrách. Obrátil se na ně lyžař, který se svým otcem při lyžování utrhnul malou lavinu. Sice nebyli zasypáni, otec si ale vážně zranil nohu. Lyžaři dali záchranářům své GPS souřadnice, což záchranu výrazně urychlilo.

Záchranáři pětapadesátiletého Slováka ošetřili a na saních převezli na místo, kde si jej mohla vyzvednout sanitka. Do akce se zapojila dvanáctka záchranářů a opět jim pomohlo mimořádné spuštění lanovky.