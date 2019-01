Neblahý rekord: Americké úřady jsou zablokované nejdéle v historii

S 22 dny, kdy americké úřady fungují v nouzovém režimu, předběhla současná krize dosavadního vítěze, a to situaci z přelomu let 1995 a 96. Tehdy byl v čele Spojených států prezident Bill Clinton. Omezený provoz úřadů tehdy způsobila neshoda s Republikány, kteří kontrolovali Kongres, ohledně rozpočtových výdajů spojených se zdravotní péčí, životním prostředím a školstvím.



Asi 800 tisíc státních zaměstnanců nedostalo v pátek výplatu, nebo jim přišly šeky s nulou či částkou blížící se nule. Americká Sněmovna reprezentantů i Senát schválily, že mzdy všem dotčeným pracovníkůmvyplatí zpětně. Otázkou zatím zůstává, kdy to bude.

Justine Waldmanová pracuje jako řídící letového provozu. Za 96 hodin práce dostala 1,84 dolaru, tedy asi 41 korun.

$1.84 for 96 hours of work - that includes overtime and holiday pay.

This is the paycheck for a @flySFO Air Traffic Controller because of the #GovernmentShutdown. @kron4news pic.twitter.com/aVXwgxyXVF