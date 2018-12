Protesty, útoky, krize, zřícený most: Takový byl rok 2018 ve světě

Rozruch vzbudilo v lednu rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana zapojit se do konfliktu v Sýrii.Turecko 20. ledna vyslalo vojska proti kurdským milicím, které na severu země bojovaly s Islámským státem. Turkové syrské Kurdy obviňovali, že spolupracují se Stranou kurdských pracujících, která usiluje o vytvoření nezávislého kurského státu. Společně se Syrskou svobodnou armádou Turci v březnu dobyli město Afrín.

Další případ střelby ve škole otřásl v únoru Spojenými státy. Devatenáctiletý Nikolas Jacob Cruz zastřelil tři učitele a čtrnáct spolužáků na střední škole Stoneman Douglas ve městě Parkland na Floridě. Dalších 17 lidí zranil. Cruze po činu policisté zadrželi a teď mu hrozí trest smrti.

Násilný trestný čin zasáhl také Slovensko. Novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zavraždili 21. února v obci Veľká Mača na Trnavsku. Motivem byla zřejmě Kuciakova práce, konkrétně připravované články o kontaktech italské mafie na slovenské politické špičky. Velké demonstrace a následná politická krize vyvrcholily v polovině březnademisí premiéra Fica. Osoby, které měly být za čin zodpovědné, zadrželi policisté na konci září. Za Kuciakův život měl objednatel zaplatit v přepočtu 1,8 milionů korun.

Bývalého špiona Sergeje Skripala a jeho dceru Julii našli 4. března otrávené nervovou látkou Novičok v britském Salisbury. Podle britských vyšetřovatelů stálo za útokem Rusko. To spojitost s otravou odmítalo. Západní státy na to reagovaly vyhošťováním ruských diplomatů. Přestože Skripal a jeho dcera přežili, případ měl nakonec tragické následky. Nalezenou lahvičkou od novičoku se otrávila britská dvojice. Žena později zemřela.

Pět lidí včetně útočníka zemřelo 23. března při teroristickém útoku ve francouzských městec Carcassonne a Trébes. Pětadvacetiletý Redouane Lakdim nejprve ukradl auto, přičemž jednoho člověka zabil, pak střílel na běhající policisty a nakonec zaútočil na supermarket. O dva dny později zemřelo 64 lidí při požáru v nákupním centru v ruském městě Kemerovo. Většina obětí požáru, který vypukl v dětském zábavním centru, byly děti.

Do války v Sýrii se 14. dubna zapojily přímo Spojené státy, které podnikly útok na vládní vojska obviňovaná z útoku bojovým plynem Sarin na rebely ovládané město Dúmá, při němž o týden dříve zemřelo nejméně 70 civilistů.

Útok na nákupní třídě v Torontu šokoval 23. dubna Kanadu. Pětadvacetiletý Alec Minassian zabil dodávkou 10 lidí, dalších 16 zranil. Pak provokoval policisty, aby jej zastřelili. Místo toho skončil v cele a čeká na soud.

Veselejší zpráva přišla 27. dubna z Koreje. Severokorejský vůdce Kim Čong-un jako první severokorejský představitel od podepsání příměří v roce 1953 navštívil Jižní Koreu. Jeho jihokorejský protějšek Mun Če-in zase v září navštívil Pchjongjang.

Ruský prezident Vladimir Putin 15. května v oranžovém kamazu slavnostně otevřel most spojující Rusko a anektovaný Krym. Nebyl to přitom jediný významný most, který v roce 2018 otevřeli. Čínský prezident Si Ťin-pching otevřel 23. října 55 kilometrů dlouhý Most Hongkong-Ču-chaj-Macao propojující Hongkong a Macao s městem Ču-chaj v pevninské Číně.

Oči celého světa se 19. května upíraly na anglický Windsor, kde si princ Harry vzal americkou herečku Meghan Markle. Televizní přenos, který mohli sledovat i diváci TV Nova, po celém světě zaujal téměř dvě miliardy diváků.

Na konci května, konkrétně 25., začalo v zemích Evropské unie platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které významně zpřísnilo ochranu osobních údajů a postih, který za nedodržení společnostem hrozí.

Připomeňte si svatbu Harryho a Meghan v reportáži:

Historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una hostil 12. června singapurský ostrov Sentosa. KLDR na něm přislíbila vzdát se jaderných zbraní.

Na konci června (23.) přišla zpráva, že výprava malých fotbalistů uvízla v jeskynním komplexu Tham Luang Nang Non na severu Thajska. Cestu ven jim zablokovala stoupající voda. Šlo o dvanáct chlapců mezi 11 a 17 lety a jejich 25letého trenéra. Celou výpravu se thajským potápěčům podařilo 10. července zachránit. Při operaci ale zemřel jeden ze záchranářů.

Část mostu v italském Janově pojmenovaného po architektovi Morandiho most se 14. srpna zřítila. Při tragédii zemřelo 43 lidí. Most z předpjatého betonu byl v provozu od roku 1967. Jako druhé narozeniny může 14. srpen slavit český kamioňák Martin Kučera, který se se svým nákladním vozem s mostem zřítil, přežil a ještě letos se vrátil za volant.

Velké živelné katastrofy zasáhly v září hned několik regionů. Statisíce lidí utíkaly před hurikánem Florence, který si jen ve Spojených státech vyžádal 55 životů. Tajfun Mangkhut zabil v jihovýchodní Asii 134 lidí. Nejtragičtější bilanci ale měly zemětřesení a následná vlna tsunami v Indonésii u ostrova Sulawesi. Zemřelo nejméně 2 256 lidí.

V říjnu šokovala svět vražda saúdského novináře Džamála Chášukdžího, který byl umučen na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu. Čin výrazně poškodil mezinárodní pozici Saúdské Arábie.

Nejhorší lesní požáry zažila v listopadu Kalifornie. Plameny zničily 18 804 domů a zabily 86 lidí. Napáchaly škody až za 10 miliard dolarů (225 miliard korun). Největší škody utrpělo město Paradise, které plameny prakticky zničily.

Nová krize propukla 25. listopadu mezi Ruskem a Ukrajinou. Odstartoval ji incident v Kerčském průlivu, kdy Rusové obsadily ukrajinské dva dělové čluny a remorkér, které proplouvaly do Mariupolu. Ukrajina v reakci vyhlásila v některých regionech válečný stav. V ruském vězení zůstává 23 ukrajinských námořníků.

Velké nepokoje vypukly 1. prosince ve Francii. Obyvatelé protestovali původně proti plánované dani na pohonné hmoty, která by benzín a naftu prodražila. Tzv. hnutí žlutých vest uspořádalo několik protestních pochodů, zraněny byly stovky lidí, přes sto aut bylo zapáleno. Na slavném Vítězném oblouku se objevila grafiti.