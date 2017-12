Nebudete na prezidentské volby doma? Vyřiďte si průkaz!

Do prezidentských voleb už zbývá jen pár týdnů. První kolo nás čeká 12 a 13. ledna. Ode dneška by už také na úřadech měly viset seznamy míst, kde je možné volit. A ti, kteří nebudou volit v místě svého bydliště, si už teď mohou zažádat o vydání voličských průkazů.

Po dnešku už by lidé měli vědět, kde budou moct volit prezidenta. Starostové měli totiž poslední termín na to vyvěsit adresy volebních místností.

reklama

Lidé většinou půjdou volit na stejná místa, kde hlasovali před třemi měsíci při volbách do Poslanecké sněmovny. Jde obvykle o školy nebo obecní úřady.

Hlasovat mohou i lidé, kteří budou na horách nebo na zimní dovolené. S průkazem mohou voliči hlasovat ve zhruba 15 tisících volebních místností v Česku i zahraničí. Voliči průkaz odevzdají volební komisi.

Zamezit to má možnosti dvojího hlasování. Požádat o průkaz mohou voliči několika způsoby - osobně nejpozději do 10. ledna, tedy dva dny před hlasováním - písemně ale jen do 5. ledna.





Do voleb sice ještě pár týdnů zbývá, města a obce už se ale začínají pomalu připravovat. Čeká je prý složitější organizace než při parlamentních volbách. I kvůli tomu, že volby jsou dvoukolové.

Hlasovací lístky se mají ve schránkách objevit nejpozději 9. ledna.