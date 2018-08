Nečekaný efekt brexitu! Británie se bojí nedostatku spermatu

V případě, že se Velká Británie nedohodne s Evropskou unií na pravidlech spolupráce s EU po brexitu, bude se ostrovní stát potýkat s řadou potíží. Na jednu z nich teď upozornilo ministerstvo zdravotnictví. Reprodukční kliniky by v případě absence dohody o brexitu mohl postihnout nedostatek spermatu.

Jedním z nejdůležitějších dodavatelů pro britské reprodukční kliniky je Dánsko. V uplynulém roce vzala Británie z Dánska zhruba 3 tisíce dávek spermatu.

Ještě o tisíc více dávek přivezly reprodukční kliniky z USA. V menším množství nakupovaly také reprodukční materiál v jiných evropských zemích. Vajíček a embryí dovezly kliniky zhruba 500 kusů, většinou z evropských zemí.

Británie trpí nedostatkem vlastních dárců proto, že v roce 2005 připravila novela zákona dárce spermatu o anonymitu. Doposud vše řešila unijní legislativa týkající se dárcovství orgánů a tkání, jenže až pro Británii přestane platit, budou si kliniky muset vyjednat nové smlouvy, uvedl deník The Independent.

"Britské společnosti, které mají licenci na dovoz lidských tkání a buněk ze třetích zemí, mohou využít stávající smlouvy se společnostmi ze třetích zemí jako vzor," uklidňuje ministerstvo.

Jenže podle ředitelky jedné z reprodukčních klinik Geethy Venkatové začínají páry panikařit. Navíc dovoz z USA trvá z legislativních důvodů i tři měsíce, vzorek z Dánska je v Británii za týden. Další byrokracie zvedne náklady už tak drahého zákroku, a to není to nejhorší.

"Jestli se nedohodneme ohledně brexitu, tak nevím, co se stane. Už tak to je hodně stresující procedura a toto to ještě zhorší," varuje podle listu Daily Nation Venkatová.