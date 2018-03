Nečekaný konec! Dara a Rytmus se rozešli, pro fanoušky mají vzkaz

Po dlouhých sedmi letech společného života si dal nečekaně sbohem jeden z nejsledovanějších hvězdných párů - zpěvačka Dara Rolins a raper Patrik Rytmus Vrbovský. Dvojice to oznámila fanouškům prostřednictvím sociálních sítí, zároveň připojila i vzkaz.

Zatímco Rytmus trávil čas v Americe, kde poctivě trénoval box, Dara se věnovala svým pracovním aktivitám. I když se ale v poslední době dvojice spolu na veřejnosti příliš neobjevovala, zpráva o rozchodu fanoušky překvapila. S novinkou přišel sám známý raper, na Instagramu ji ale potvrdila i Dara Rolins.

reklama

"V životě jsou situace, kterým se člověk musí postavit čelem. Když na něm máte razítko jako my dva, čelíte hromadě lidí najednou. Často i v momentech, které chce člověk řešit za zavřenými dveřmi... Náš život je ale veřejný a tak je to i s naším vztahem. Ještě dřív, než o tom začnou psát novináři, chceme, abyste to slyšeli od nás. Rozcházíme se," oznámil Rytmus.

Raper zároveň ubezpečil, že po sobě s Darou nebudou házet žádnou špínu, protože se rozcházejí v dobrém. "Právě z důvodu, že jsme si i nadále extrémně blízcí, bylo velmi těžké si už před pár měsíci přiznat, že se náš vztah unavil a vyslovit slovo konec," prohlásil.

Pár se rozešel po dlouhých sedmi letech. Nezapomněl ale fanouškům poslat na rozloučenou vzkaz. "Děkujeme vám všem, kteří jste nám fandili, to kvůli vám jsme cítili potřebu zveřejnit naše osobní prohlášení tady, na našich sítích," napsal Rytmus a fanoušky zároveň poprosil, aby nikomu z páru nestranili. "Je to naše svobodné a dobrovolné rozhodnutí," vysvětlil.