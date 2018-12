Nečesaný exkluzivně: Nechci si připouštět, že se vrátím do vězení

Krajský soud v Hradci Králové bude Nečesaného kauzu řešit už pošesté. "Dá se říct, že jsme něco takového předpokládali, vzhledem k tomu, jaký byl dosavadní vývoj. Jsem z toho v šoku, znamená to pro mě další stres, nervy, obavy, jestli budu na svobodě. Jestli budu moci být s dcerkou a manželkou. Děsí mě to. Ty nervy, které jsem s tím měl, mě stály 10 let a to i přes to, že jsem nic neudělal," komentoval Lukáš Nečesaný rozhodnutí soudu, který zrušil osvobozující verdikt.

Jeho otec Luděk Nečesaný potvrdil, že rodina čekala zrušení rozsudku, překvapilo je ale, že soudce Vrchního soudu v Praze nařídil, aby případ projednal nový senát. "Naší reakcí bude ústavní stížnost," potvrdil pro TN.cz Nečesaný starší. "To odůvodnění nás dokonce vyděsilo. Že vyměňuje senát je vyvrcholením toho, že se nejedná o spravedlnost, ale že už je to jenom otázka profesní cti, až válka soudů," tvrdí Luděk Nečesaný.

Lukáš Nečesaný tak bude pošesté vypovídat o dni, kdy byla v Hořicích napadena kadeřnice. Sám se policistům přihlásil s tím, že krátce před zavírací dobou v kadeřnictví byl, poškozená jej ale odmítla ostříhat s tím, že už zavírá.

"Tuším, že jsem řekl ´Děkuji a na shledanou´," odpověděl Nečesaný na otázku, jak na odmítnutí reagoval. Podle jeho prarodičů, u kterých v té době žil, dorazil domů v 17 hodin. Žena, která bydlí naproti kadeřnictví, viděla minutu před 17. hodinou vcházet do kadeřnictví pachatele. Uvedla také, že viděla odcházet malého chlapce, posledního zákazníka, kterého napadená kadeřnice ten den ostříhala, a pak až pachatele.

"Svědkyně říká, že viděla osobu přicházet odshora. Byl to blonďák, měl bundu bomber a neměl žádnou tašku. Lukáš měl tmavé vlasy po ramena, kabát až na zem a sportovní batoh s věcmi z doučování. Nevšimla si Lukáše ani dvou svědků, kteří tam Lukáše viděli," upřesňuje Nečesaného otec.

Policisté kladli napadené sugestivní otázky, tvrdí Nečesaní

Státní zástupkyně v odvolání proti Nečesaného osvobození uvedla, že se obviněný přiznal, když jej policisté zatýkali. Aniž by věděl, proč je zatýkán, uvedl ´Té paní jsem nic neudělal´. Nečesaný trvá na tom, že to přiznání nebylo. "Nikdy jsem se k ničemu nedoznal, protože nemám k čemu," uvedl.

"U nás ho čtyři hodiny vyslýchali, 14 dní k němu chodí pro další věci. Pak vyskočí 10 lidí z auta, zpacifikují ho a zatknou ho. Musel by být úplně tupý, aby nevěděl, čeho se to týká. To je opravdu tedy doznání!" zlobí se Nečesaného otec na argumentaci státní zástupkyně.

Klíčové důkazy, tedy pachové stopy a svědectví kadeřnice, Nečesaní zpochybňují. Policisté napadené podle Nečesaného staršího kladli sugestivní otázky. "Ptali se jí: ´Řekněte nám, paní poškozená, po tom malém chlapci přišel už pachatel, že?´" tvrdí Nečesaný starší. Pachové stopy měli policisté, kteří byli s Lukášem ve styku, na místo činu zavléct. Případ, který malé město děsil, chtěli podle Nečesaných za každou cenu vyřešit.

Budeme chtít odškodné, prozradil Nečesaný starší



Lukáš Nečesaný nastoupit do věznice dvakrát, pokaždé jej následně pustil Nejvyšší soud. "Asi pro mě bylo těžší tam jít podruhé. Vzhledem k tomu, že jsem měl svojí vlastní rodinu, měl jsem rozjetou školu. Neopomíjím ani ten prvotní šok. Nevěděl jsem a nechápal, co tam dělám. Byl to pro mě neskutečný, šílený šok. Jenom jsem se ptal, co tam dělám," uvedl.

Největší oporou mu byla rodina. Vážil si i podpory cizích lidí, například spolku Šalamoun, který v jeho prospěch opakovaně intervenoval. Přestože trvá na své nevině, k poškozené kadeřnici zášť necítí.

"Mně je líto, co se té paní stalo. Pravý pachatel by měl být rozhodně potrestán," řekl pro TN.cz Lukáš Nečesaný. Jeho otec dodal, že je Nečesaným líto, že má kvůli následkům kadeřnice zkažený život. "Je mi jí velmi líto, ale není třeba ničit životy dalších rodin," dodal Nečesaný starší.

Pokud bude jeho syn pravomocně zproštěn viny, bude rodina žádat odškodné. "Je minimálně logické, aby byly pokryty přímé náklady, které souvisí s právním zastoupením a s dalšími úkony, které v tom procesu byly. V principu už teď nejde o spravedlnost, jde o válku soudů. Věřím, že i v té válce spravedlnost zvítězí," věří Luděk Nečesaný.

Vězení podle něj syna dramaticky změnilo – dospěl a uvědomil si, že je potřeba žít jinak. Bojí se ale, jaké následky bude mít dlouhodobý stres. "Ten latentní stres je spouštěčem mnoha chorob, včetně nádorových. Bojím se, aby to někdo z členů naší rodiny neodskákal," dodal.

´Ty vrahu´ na mě neřvou, tvrdí Nečesaný

Lukáš Nečesaný studuje třetím ročníkem vyšší odbornou školu se zaměřením na finanční poradenství. Svoje další uplatnění si teprve rozmýšlí. To, že je vrah, na něj nikdo na ulici nepořvává. Podle jeho otce pomohlo i vydání knihy, v němž popisuje případ ze svého pohledu. Od té chvíle stoupl počet lidí, kteří věří v jeho nevinu.

"Koho to zajímá, ten se ptá. Já mu to vysvětlím. Někdo se ptá na konkrétní rozpory, někdo mi věří a vyjadřuje podporu třeba na facebooku, předtím jsem od lidí dostával dopisy. Jsem vděčný, že někteří lidé dokážou takto vyjádřit podporu," dodal.

Je Nečesaný připraven případně znovu nastoupit do vězení? "Nechci si to připouštět, protože jsem nic neudělal. Ale pořád je tady ten otazník, pořád je tady ten stres. Ohrožuje mi to rodinu, život s rodinou, práci i školu. Nechci si to připouštět, ale může se to stát," doplnil.