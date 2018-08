Žena nechala klíč na zahradě, přišla o úspory skryté v hrníčku

Lidé se stále nedrží zásady, že by neměli nechávat klíče nedaleko zámku, když opouštějí dům. Často si totiž myslí, že pokud klíč schovají pod rohožku nebo do květináče, zanechají dům v bezpečí. Lupiči ale bývají připravení. Na to doplatila i 1. srpna žena z Vyšného na Českokrumlovsku.