Pošta se má přesunout do chlívku! Původní budova se přitom opravila

Zatím tu stojí rezavý sporák a pokud chcete projít, nad hlavou vám visí utržený hromosvod. Za pár měsíců přitom právě sem mají lidé chodit pro důchod nebo dopisy.

Doteď pošta fungovala v obecní budově. V roce 2003 prošla rekonstrukcí a od loňska je v ní nová kotelna. Místní téhle situaci říkají koclířovský paradox, protože stojí jen pár metrů vedle staré ruiny. Zároveň tvrdí, že budova byla dříve chlívkem pro zvířata. Pár metrů od budoucího hlavního vchodu se pasou kozy.

Za přepážkou má sedět žena, která hned práskla telefonem. Její manžel je vstřícnější a tvrdí, že se už pustil do rekonstrukce a v listopadu to tu prý nikdo nepozná. "Otevření je naplánované na prvního, do té doby už to bude hotové," říká přesvědčeně.

"Pokud to nebude důstojné pro poštu Partner, tak k převedení pobočky na takzvanou franšízu nedojde. V současné době funguje v celé České republice 549 pošt Partner. Projekt má smysl," říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Obec prý ženě nabídla, že může používat i současnou provozovnu, to ale údajně odmítla. Proti záměru místní podnikatelky radnice protestuje a vedení pošty si ke statku pozvala na inspekci.