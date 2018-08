Nechcete utrácet za deodoranty? Vyrobte si ho doma za pár korun!

Receptů na přírodní deodoranty, které si během chvilky vyrobíte sami doma, je plný internet. Nenajdete v nich ani stopu po chemii a k jejich výrobě postačí to, co většinou máme běžně doma. Nejčastější složkou je kokosový olej, ale poradíte si i bez něj. Jeho výhodou je, že na pokožce chladí.

Vždy mějte na paměti, že jak suroviny, tak plocha, na které budete výrobek připravovat, by měly být co nejčistší. Případné bakterie, které by se do deodorantu dostaly, by mohly zkrátit dobu jeho trvanlivosti.

Deodorant s kokosovým olejem a škrobem

50 ml kokosového oleje

50 g kukuřičného škrobu

50 g jedlé sody

Esenciální olej

Kokosový olej ohřejte ve vodní lázni, aby se rozpustil. Škrob a sodu smíchejte a do směsi postupně přidávejte kokosový olej, dokud se vám nevytvoří pasta. Přidejte několik kapek oblíbeného esenciálního oleje a opět promíchejte. Pastu dejte do vhodné nádobky (například od krému) a nechte v chladu ztuhnout.

Kokosový olej při výrobě deodorantu vůbec nepotřebujete. Můžete si vyrobit také jeho sypkou variantu. Smíchejte 50 g škrobu a 50 g jedlé sody, přidejte asi 10 kapek Tea Tree oleje a aplikujte do podpaží či na dlaně nebo chodidla.

Deodorant s bambuckým máslem

50 ml kokosového oleje

30 ml bambuckého másla

60 g jedlé sody

10 g kukuřičného škrobu

Esenciální olej

Smíchejte škrob a jedlou sodu. Ve vodní lázni si rozpusťte kokosový olej a bambucké máslo, postupně do nich vmíchejte sypkou směs. Nechte vychladnout a přidejte několik kapek vybraného esenciálního oleje. Promíchejte a nechte zcela ztuhnout.

Sprejový deodorant

Vodka

Voda

Esenciální olej

Vodu s vodkou smíchejte v poměru dva díly vody, jeden díl vodky. Přidejte několik kapek oblíbeného esenciálního oleje. Tekutou směs dejte do lahvičky s rozprašovačem a můžete používat. Tento typ domácího deodorantu není vhodný pro lidi se suchou a citlivou pokožkou, vodka totiž pleť ještě více vysušuje.

Pokud si nevíte rady s výběrem esenciálního oleje, na pocení jsou nejvhodnější šalvěj nebo Tea Tree oil. Používá se ale také třeba levandule, máta, santalové nebo cedrové dřevo či kadidlo.