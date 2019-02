Nechtěla děti. Tchyně jí propíchala kondomy, teď je žena těhotná!

"My dva nechceme mít děti,“ svěřila se jednou téměř třicetiletá žena z USA před svou tchyní, když byli s manželem u ní na návštěvě. Tchyně údajně reagovala velmi hystericky. Rozhodnutím mladé dvojice byla prý velmi zaskočená a nemohla se s tím smířit.

Za pár dní to však vypadalo, že se situace uklidnila. Jenže to mladá dvojice netušila, že tchynina "pohoda", je pouze součást jejího ďábelského plánu. Matka muže mladé Američanky to udělala vychytrale. Nabídla se, že mladému páru uvaří. Synovi pak řekla, že prý "zapomněla nakoupit některé suroviny“ a vyslala ho na nákup. Pak nepozorovaně vklouzla do ložnice partnerů.

"Když jsem otevřela dveře, uviděla jsem ji, jak se snaží pečlivě propíchat malé dírky do našich kondomů," napsala vyděšená žena. "Trhla sebou, když mě uviděla. Mumlala něco o tom, jak se snaží zachránit rodinu a než jsem stačila cokoliv říct, vyběhla z domu,“ popisovala chvíli, na kterou do konce života nezapomene. Se svým příběhem se podělila na sociální síti. Žena se tak jen mohla domnívat, jak dlouho už tchyně tímto způsobem manipuluje se životy obou manželů.

A tahle chvíle rozhodně nebyla konečnou fází celého příběhu. Že to nejspíš nebyla tchynina první "akce“, se žena dozvěděla zakrátko. O pár dní později si udělala těhotenský test, vyšel jí pozitivní. Vše řekla svému manželovi. "Jsem tak rozrušená, že už čtyři dny nespím,“ nechala se slyšet možná budoucí prvorodička.

"Děti jsem mít nikdy nechtěla,“ pokračuje. Nastává tedy jedno z nejhorších rozhodování v jejím životě. "Jít na potrat se mi příčí. I když je to v současné chvíli možná nejlepší řešení."

"Měla byste tchyni udat," zněla jedna z reakcí. Názor, že by mladá žena měla nahlásit svou tchyni na policii, mělo podle všeho mnoho lidí, žena však ještě tak neučinila. Podle mnohých matka ženina manžela hazardovala s ženiným tělem a jejím zdravím.