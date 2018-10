Nechutný boj o dítě. Žena nařkla expartnera ze zneužívání dcery

V hledáčku holešovských policistů skončila v uplynulých dnech žena z Kroměřížska. Ti se téměř rok zabývali obviněním ze sexuálního obtěžování, které žena vznesla vůči svému bývalému partnerovi. Podle ní měl muž, s nímž se soudila o svěření dítěte do péče, obtěžovat jejich pětiletou dceru. To se ale neprokázalo a vězení tak naopak za křivé obvinění hrozí ženě.

Do extrému vygradoval spor o dítě, který na Kroměřížsku vedli sedmatřicetiletá žena a o šest let starší muž. Podle policistů žena vloni na podzim na muže, s nímž se soudila o svěření pětileté dcery do péče, podala trestní oznámení.

"Uvedla, že třiačtyřicetiletý otec jejich pětileté dcery se k dívce chová nevhodným způsobem a ona se domnívá, že jejich dítě sexuálně obtěžuje," uvedla mluvčí kroměřížských policistů Simona Kyšnerová.

Obvinění se ovšem nakonec nepotvrdilo. "V soudním řízení, v průběhu kterého bylo provedeno i odborné vyšetření jak otce, tak dcery, se však jakékoliv zneužití dítěte neprokázalo," dodala policejní mluvčí Kyšnerová.

Soud tak teď hrozí naopak ženě. Policisté ji minulý týden obvinili z křivého obvinění. V případě odsouzení může ve vězení strávit až tři roky.

Případů, kdy ženy vytahují při soudních tahanicích o dítě křivé obvinění partnera, přibývá. Jak před časem upozornil deník Právo, ženy se dokonce v uzavřených skupinách radí, jak věrohodně lhát, aby bylo obvinění co nejvíce věrohodné. Odbor sociálně-právní ochrany dětí totiž v takovém případě většinou otci okamžitě zamezil ve styku s dítětem. Úředníci i policisté si už ale nárůstu takovýchto obvinění všimli.