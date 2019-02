Necita rozkradl tombolu dětského plesu, zmizely hračky i koloběžka

Zloděj se do budovy v Ostravě vlámal v noci z pátku na sobotu oknem. Pak zamířil do hlavního sálu, kde se pustil do věcí, které tam byly připravené pro dětský karneval a ještě jeden ples.

"Pachatel mimo jiné odcizil televizor, tiskárnu, dětskou koloběžku i hračky. Dále se zmocnil rovněž desítek lahví alkoholu," vypočítala policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Škoda byla prozatím vyčíslena na přibližně 43 tisíc korun, na místě zasahoval kromě kriminalistů i policejní psovod.