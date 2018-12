Necítí bolest, žijí dlouho. ZOO v Plzni má pozoruhodné rypoše!

Milovníci exotické a nezvyklé zvířeny by měli zbystřit. Plzeňská zoo jako jediná v Česku začala chovat rypoše lysého, který je například odolný vůči rakovině, necítí bolest a vyniká dlouhověkostí.

Jsou tak oškliví, až jsou krásní. Ta holá, svraštělá tělíčka maximálně 10 centimetrů dlouhá. Malá očička skoro nic nevidí. Z tlamy rypošům lysým vyčnívají mohutné hlodáky připomínající rypadla. A ty zvuky, co vydávají.

Žijí v unikátním společenství podobném tomu včelímu. Takže mají královnu, která rodí mláďata, dělníky i vojáky, kteří kolonii brání před predátory.

Rypošům bychom mohli leccos závidět. Třeba pevné zdraví a odolnost vůči rakovině. Jejich geny podle vědců znamenají poklad pro medicínu budoucnosti. Vyzráli i na nedostatek kyslíku ve svém přirozeném prostředí - v podzemí afrických pouští. A dýchají třikrát pomaleji než jiní hlodavci.

Co se týká délky života u těchto stvoření, můžeme mluvit o dlouhověkosti. Dožívají se až 30 let. Pro porovnání - myš podobné velikosti se dožívá tak čtyř až pěti let.

V Plzni rypošům chovatelé připravili báječné bydlení. Plné chodbiček a pokojíčků. Mají ložnice, mají sklady, spíže. A dokonce záchody.

A aby toho nebylo málo. Když jim dojde oblíbená zelenina - udrží je při životě konzumace vlastních výkalů.