Myslivci v Brodě stříleli holuby! Ochránci ptáky bránili před policií

Český Brod a scény jako z filmového westernu. Městem se ozývají rány z brokovnic. Na zem padají první ptáci. Za jeden odstřel myslivci zabijí 600 až 700 holubů. "Je to způsob nejefektivnější, loni jich bylo kolem dvou tisíc," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Rostislav Vodička.

Proti jsou ale ochránci zvířat, kteří na českobrodské náměstí přišli protestovat. "Je to prostě nechutný a existuje spoustu jiných způsobů, jak by se to dalo řešit, ale nikomu se do toho nechce," tvrdí ochránkyně zvířat Jana Hoskovcová.

A proti jsou i někteří místní, kteří se obávají o svoji bezpečnost. Navíc se pak po městě povalují umírající ptáci. "Nelíbí se mi to, ale žít v tom je katastrofa," uvedla jedna z místních. "Myslím si, že jsou jiné metody," doplnila další.

Muž, který holuby sbíral, se zřejmě na kuráž musel posilnit alkoholem. Dechová zkouška, kterou u něj prováděla policie, vyšla pozitivně. "Já jsem nepil," tvrdil muž.

V Česku je zabíjení holubů otrávenými návnadami zakázané, stejně jako používání chemické kastrace. Ochránci zvířat navrhují likvidovat holuby například odchytáváním do klecí. Třeba moravské Valtice si zaplatili muže, který sbírá vajíčka. I to je ale dražší než odstřel.