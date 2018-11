Nedoručeno! O vozíčkářku se po upozornění začala pošta zajímat

Nedoručené balíky a s tím spojené další výdaje. O zkušenostech s poštou naší čtenářky, která je upoutaná na vozík, jsme psali minulý týden. Česká pošta se o její případ začala podrobněji zajímat. Co tedy stálo za velkým množstvím nedoručených balíků?

Miluše Potměšilová (63) z Prahy je upoutaná na vozík. Kvůli své omezené pohyblivosti si nechává posílat balíky domů. A Česká pošta jí podle jejích slov za poslední rok a půl nepředala 8 balíků do ruky. Situaci musela složitě řešit. Za asistenta, který jí šel vyzvednout balíky na poštu, zaplatila za rok a půl více než šest set korun. Může se to zdát málo, přesto jsou to další peníze, které dala za jednou již zaplacenou službu.



“Cena za tento úkon asistenční služby je 135 korun za hodinu. Jako ZTP/P (osoba zvlášť těžce postižená a průvodcem, pozn. red.) máme přednost, ale je jasné, že občas je počkat nutné,“ přiblížila Potměšilová. Občas jí pomůže i někdo z rodiny, ti však bydlí mimo hlavní město a musí dojíždět. Její syn si kvůli tomu musel vyřídit kartičku zmocněnce, což sice nebylo drahé, zato však časově náročné.



Potměšilová pravidelně pozorovala “předání“ balíků. “Praxe, jak jsem vypozorovala, je taková, že auto pošty zastaví u domu a nějakou dobu posečká. Asi tak 3 až 4 minuty. Tak jdu vstříc nebo čekám a hups – auto, aniž by pošťák vystoupil, jede pryč. Sedím na vozíku a zuřím. Balík do ruky už nechci,“ popsala svou zkušenost žena.



Po zveřejnění článku z minulého týdne se redakci ozvala Česká pošta a požádala o podrobnosti k případu. Se souhlasem Potměšilové jsme mluvčímu pošty předali potřebné informace.



Podle pošty šlo na adresu Potměšilové od začátku letošního roku celkem 18 balíků, z toho 11 bylo úspěšně doručených. “Dalších 7 balíků bylo uloženo na poštu, nicméně z toho 3 balíky jsou balíky s prefixem NA, které jsou určeny od podavatele k uložení na příslušnou ukládací poštu. V jednom případě byl balík uložen z důvodu adresát nezastižen a třikrát byl uložen z rozhodnutí pošty,“ sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.



“Důvodem uložení z rozhodnutí pošty je velice špatná personální situace u balíkových doručovatelů na depu Praha 701, která se v tomto roce pohybuje kolem 30 procent neobsazených pozic a dlouhodobých nemocí,“ zdůvodnil Vysoudil nedoručení balíků. Potměšilová podle něj může služby České pošty reklamovat, případná kompenzace by byla vyplacena na základě vyřízené reklamace.