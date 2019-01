Nedostatek spánku i hormony: Kde se bere hlad a jak mu zamezit?

Nedostatek spánku



Ideální počet hodin, které byste měli spát, je 6 – 8. Musíte si to zkusit sami. Někdo se cítí po sedmi přespalý. V tom případě je dobré ubrat. Pro jiného je to málo, tak přidá. Nedostatek spánku nám logicky způsobuje únavu a jak jinak načerpat energii než tím, že si dámě něco k jídlu. A to je právě špatně. Klíčový je u hubnutí všeobecný režim. Jen ten vám pomůže docílit vysněné váhy. Jistě, sport je důležitý, ale spánek rozhodně nepodceňujte. Hlad ovlivňují i hormony. Jinak budou jíst těhotné ženy, zamilovaní nebo puberťáci.







Nesprávné složení potravin



Právě hlad nás nutí jíst potraviny, u kterých víme, že nám energii dodají hned. I proto máme takovou tendenci v krizi sáhnout po čokoládové tyčince. Tělo si totiž chce udržet stabilní množství energie v krvi. Sacharidy vám hlad na chvíli zaženou, ale záhy se zase dostaví. Ideální je jíst potraviny s vyšším obsahem tuku, vlákniny a bílkoviny. Jen tak se hlad nebude dostavovat každých pět minut. Zapomeňte také na slazené nápoje nebo chipsy, které způsobují návyk zejména u televize.



Zakázaný alkohol



Je známá věc, že kdo pije příliš alkoholu, napuchne. Alkohol totiž zavodňuje a způsobuje chuť doslova na cokoli kromě zdravých jídel. Nemálo lidí má chuť v alkoholovém deliriu na smažený sýr s pořádnou porcí tatarky, a když ráno najdete plastový obal z nočního fastfoodu, víte, že je zle. Řešení je nachystat si jídlo předem. Není žádná ostuda si pokrmy nakrabičkovat. Obvykle přijde touha po něčem pořádně nechutném, takže není nic lepšího než si udělat pomazánku. Ta vás zasytí a jde udělat i ze zdravých ingrediencí.







Jídlo na dohled



Zpočátku diety budete mít hlad pořád. Ten může být ale způsoben všudypřítomným jídlem u vás doma. Dejte ho tedy ze svého dohledu. Pokud vidíte na sladkosti, ukliďte je do neprůhledné piksly. Stejně tak je to s lednicí. Ovoce a zeleninu dejte na poličku, ale tučné věci jako tvaroh nebo šunky zastrčte do šuplíků. Hlad mnohdy vzniká pouhým pohledem. Koukat se na kuchařské pořady ani nezkoušejte.



Nedostatečná snídaně



Chcete zhubnout? Tak to by měla být vaše snídaně opravdu vydatná na bílkoviny i vlákniny. Jablka, hrušky nebo ovesné vločky. Všude tam vlákninu najdete. Bílkoviny pro změnu třeba v sýru nebo ve vajíčkách, která tak rádi snídáte. Omezovat se moc nemusíte. Dopoledne je totiž na spalování daleko lepší než večer, takže jestli máte hříšnou chuť se někdy pořádně naprat, tak ráno. S blížícím se večerem porce zmenšujte. S pořádnou snídaní se hlad nedostaví tak brzy.