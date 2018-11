"Nehorázná ostuda!" zuří Babiš na vlastní poslance kvůli platům!

Premiér Andrej Babiš se rozzlobil na poslance hnutí ANO kvůli tomu, že pomohli zvýšení platů politiků o 20 procent. Odmítli projednat novelu, podle které by platy vzrostly o devět procent. Tu přitom navrhla menšinová vláda ANO.

"Považuji za nehorázné, že nechtějí zabránit tomu, aby se navyšovaly platy poslancům o 20 procent. Je to skandální a je to ostuda," řekl Babiš portálu Novinky.cz. Většina poslanců hnutí ANO hlasovala proti návrhu Pirátů a SPD, podle kterého by se zbrždění projednávalo ještě v listopadu.

Ke zvýšení platů má totiž dojít už od ledna. Zabránit tomu měla vládní novela, která se ale nestihne před koncem roku projednat. "Máme poslance, kteří jsou nezávislí, ne vždy se řídí podle mých názorů. Nevím, jak se k tomu postaví klub, ale máme držet principy, se kterými jsem zakládal hnutí," uvedl.

Piráti přišli s pozměňovacím návrhem, aby se plat politiků odvíjel od průměrných platů v celé ekonomice, ne od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Chtěli ho zařadit na program listopadové schůze, aby stihl projít legislativním kolečkem.

Návrh ale neprošel, pro byli jen poslanci České pirátské strany, SPD, jeden sociální demokrat, čtyři lidovci a dva poslanci hnutí ANO. Novelu na zmírnění nárůstu platů tak bude Sněmovna řešit až v prosinci, poté má Senát 30denní lhůtu na projednání a ještě ji musí podepsat prezident.

Od ledna příštího roku by se základní plat poslance podle nyní platného zákona mohl zvýšit až na 90 600 korun a náhrady mají vzrůst až na 63 900 korun. Politikům pak ještě náleží příplatky za funkce ve výborech či klubech.





Podívejte se na reportáž TV Nova o zvýšení platů: