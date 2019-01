Hubnout pomalu se vyplatí: Jojo efekt nehrozí a žaludek je v klidu

Pokud chcete docílit postavičky jako lusk a hlavně si ji udržet, budete zřejmě muset změnit svůj celý životní styl. Obzvláště jestli s nadváhou bojujete celý život. Stanovte si reálný cíl, kolik kilo chcete zhubnout. Když se budete týrat hlady, zhubnete za měsíc třeba i deset kilo. Žaludek bude ale zatraceně trpět a pravděpodobnost, že se vám kila vrátí dvojnásobně, je veliká.



Řiďte se odborníky



Většina odborníků se shoduje na tom, že zdravé pro tělo i ducha, je zhubnout půl kila až kilo za týden. To se vám podaří, když se začnete pravidelně hýbat. Zkuste začít jednou týdně a postupně to můžete zvyšovat na třikrát týdně. Koho nebaví posilovny ani běh kolem baráku, může zvolit takzvanou rychlou chůzi. I při té se spaluje dobře. Ideální je chodit alespoň 45 minut.



Upravte si jídelníček



Pokud jste byli dosud zvyklí ládovat do sebe, co se do vás vejde, budete s tím muset skoncovat. To by se totiž s vaším novým životním stylem příliš neshodovalo. Ideální je začít jíst pětkrát denně malé porce. Jedná se o snídani, oběd, večeři a dvě svačiny mezi tím. Jistě, že si místo plného talíře nemůžete začít nandavat mističku. Stačí porce jen pomalu zmenšovat, ale všechno s rozumem. Pro začátek vynechejte uzeniny, sladkosti nebo potraviny z bílé mouky.



Mějte zároveň na paměti, že všechno je v hlavě. Hubnutí souvisí s psychologií. Pokud si budete myslet, že nikdy nezhubnete, tak se vám to opravdu nepodaří. Musíte přesvědčit sami sebe, že to dokážete. Pracujte se na sobě a vždycky mějte po ruce lahev s vodou. Dodržovat pitný režim je pro formování postavy velmi podstatné. Ideální je čistá voda. Za předpokladu, že si rádi dopřejete kávu, vždy si k tomu dejte sklenku vody. Káva odvodňuje stejně jako zelený čaj.



Nedojídejte za každou cenu



Ano, jídlem se plýtvat nemá, ale s pravidelním cvičením a zmenšováním porcí se bude žaludek smršťovat. Nenuťte se dojídat za každou cenu a nezdráhejte se zbytek jídla na talíři vrátit, ať už jste na návštěvě nebo v restauraci. Zkrátka tam, kde si porci neurčujete sami. Uvidíte, že s našimi radami vám za pár týdnů budou jeansy volné.