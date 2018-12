Jenda se těšil, že dostane morče. Po otevření krabice přišel šok!

Mrtvá zvířata, kuchyňské potřeby nebo třeba hřbitovní ozdoby - i takové perly se někdy pod stromečkem objeví. O nejhorší zážitky s dárky se podělili diváci Snídaně s Novou.

Třeba maminka divačky Pavlíny dostala od svého manžela sušenky v plechové dóze. "Mamka sladké nejí, tak sušenky snědl táta a dózu si vzal na šroubečky," popsala Pavlína. Podobně to měli i abstinenti, kteří dostali lahev, nebo ti, kteří mají doma sprchový kout, ale byli obdarováni pěnou do koupele. "Můj manžel dostal vlasovou kosmetiku včetně gelu na vlasy - vlasy nemá," přidala se Dáša.

Míšin přítel sháněl dárek na poslední chvíli a mnoho prostoru pro výběr mu nezbylo. "Letěl alespoň u nás do krámku, tam už nic moc neměli, tak jsem dostala svícen s andělem. Podotýkám, že hřbitovní," vzpomínala. Že partneři často neodhadnou tužby svých milých, potvrzují i další ženy. "Já dostala jednou před lety pod stromeček týdenní soupravu kalhotek, ale bohužel jen pondělí, úterý, středu. A moje švagrová čtvrtek, pátek, sobotu a neděli," svěřila se Martina. Ještě překvapenější byla nejspíš Alena: "Loni chlap dělal s dárkem pro mě strašný tajnosti. Když jsem to rozbalila, málem mě kleplo. Struhadlo! A ještě mi řekl, že pořád pindám, že ho nemám."

Maminky na mateřské často čekají, že je za jejich důkladnou starost o dítě jejich blízcí patřičně odmění. Někdy to ale není tak, jak bychom si přál. "V době mateřské dovolené jsem dostala o manžela sušák na prádlo a tepláky. Nejradši bych mu ten sušák omlátila o hlavu. Pořád mi opakoval, jak je ten sušák kvalitní. Je pravda, že je to asi 10 let a sušák pořád drží i spolu s manželem," vzpomínala Jitka. "Já jsem ve svých 38 letech dostala od manžela krém proti vráskám 55+. On chudák netušil, že 55+ znamená věk," smála se Petra. Klasikou pak je, když vám blízký nadělí dárek, který si vlastně přeje on. "Dostala jsem od manžela anténu na televizi a teď na tu televizi kouká on," svěřila se Jitka.

Ani vánoční zásnuby často nedopadnou podle představ. "Od přítele jsem čekala prstýnek. Malá krásná krabička - nechala jsem si ji nakonec. Když jsem ji rozbalila, byla tam minutka do kuchyně ve tvaru vejce. Nikdy jsem to nepoužila a toho přítele už také ne," rozčilovala se Alena. Podobný zážitek měla i Táňa. "Po 10 letech vztahu jsem čekala prstýnek. Krabice krásně zabalená, říkala jsem si, že budu muset v krabici hledat, jakože překvápko. No, bylo to překvápko. Dostala jsem šicí stroj - podotýkám, že nikdy jsem nešila."

Nejen potenciální nastávající, ale i tchyně dokážou pod stromečkem šokovat. "Nikdy nezapomenu na první vánoční dárek před 28lety od tchyně. Byly to houbičky na nádobí! Naštěstí je to již bývalá tchyně," svěřila se Ivana. Jiná divačka se zase těšila na mikrovlnku, od tchyně dostala sadu hrnců. "Asi abych manželovi víc vařila," myslí si.

Legrace může být také se zvířátky. "Dostala jsem od táty vycpanou kunu, jako myslivec si asi myslel, že v deseti letech budu nadšená," rozčilovala se Pavlína. Ještě horší zážitek má Jenda: "Jednou jsem dostal mrtvé morče. Chyba při balení - udusilo se v krabičce."

A takový dar nedar čekal letos předčasně také na Ilonu: "Dárek? Ten jsme se dozvěděli včera. Máme doma 18měsíční dvojčata a čekáme další dvojčata. To si půjdu hodit."

