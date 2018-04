Nejčastějším problémem u psů je onemocnění kloubů

Střední a velká plemena psů zatěžují klouby vyšší hmotností a tím dochází k rychlejšímu opotřebení kloubních chrupavek i okolním deformitám. Následkem je ztížený pohyb psa, kulhání, zhoršené vstáván, pejsek nevyskočí na sedačku nebo do kufru auta. Pokud se tyto problémy vyskytnou, jedná se zpravidla o postižení pohybového aparátu.





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

U starších psů jsou změny pohybového aparátu často doprovázeny bolestivými záněty, které poškozují chrupavku a další kloubní tkáně. Pokud je kloub postižen zánětem, nedokáže regenerovat, a proto je zapotřebí zánětům předcházet. Klást velký důraz na prevenci a ochranu kloubů se určitě vyplatí, jelikož jejich rozsáhlé postižení je nevratné a výrazně snižuje kvalitu života psa. Chondroprotektiva hrají důležitou roli také u štěňat a mladých psů při potlačení predispozic kloubních onemocněních a podpoře vývoje. U štěňat velkých plemen dochází do 5. měsíce k velmi rychlému růstu, a proto je výživa kloubů pro jejich správný vývoj nezbytná. U velkých plemen je tedy vhodné myslet na podání chondroprotektiv preventivně, tedy před nástupem problému, kdy se klinické příznaky ještě neobjevují.Jak tedy tyto problémy řešit, když už nastanou? Doporučujeme nejprve navštívit vašeho veterináře, který by měl určit příčiny potíží. Velmi často vám doporučí kloubní výživu. Na trhu existuje mnoho preparátů, nejčastěji v tabletové formě, které mají však tu nevýhodu, že je třeba konzumovat každý den mnoho tablet, a ne všechna zvířata jsou ochotna je dlouhodobě užívat. Existuje však jednoduché a účinné řešení a tím je použít formu sirupu, kterou psi a kočky milují.Artivit Sirup obsahuje komplex velmi účinných látek klíčových pro kloubní výživu. Forma sirupu umožňuje bezproblémové podávání i při dlouhodobé terapii. Psi i kočky jej velmi dobře snáší.Obsažené látky tvoří pět základních mechanismů účinku:1. Výživa kloubu a kloubního pouzdra (glukosamin sulfát 2KCl a chondroitin sulfát)2. Protizánětlivé působení (MSM - methylsulfonylmethan)3. Lubrikace (promazávání) kloubu a kloubního pouzdra (kyselina hyaluronová)4. Obnova a výživa poškozené chrupavky (hydrolyzovaný kolagen)5. Tlumení bolesti (boswelia serrata)ArtiVit se podává v tříměsíčních kůrách s následnou dvouměsíční pauzou, u těžších případů lze podávat trvale. Dávkování je velmi jednoduché, u 20 kilového psa postačí 5 ml denně přidat k běžné stravě zvířete.Preparát lze koupit jednoduše z pohodlí domova na internetové adrese www.nasevitaminy.cz . Cena je 449 Kč za 500ml balení. Navíc vám zdarma přidáme velmi užitečný a hodnotný dárek. Jaký? To se dovíte na www.nasevitaminy.cz