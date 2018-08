Nespadl náhodou, tvrdí svědci o mostu! 'Každý se modlil, aby dojel'

Tragédie, která se v úterý stala v italském Janově, se podle místních lidí dala očekávat. Tvrdí, že most byl totiž dlouhá léta v katastrofálním stavu a každý to věděl. Vláda stavbu dlouhodobě přehlížela, v Janově měl most dokonce přezdívku "nemocný."

Alessandro jel přes most jen hodinu a půl před tím, než se zřítil. A je šťastný, že žije. "Každý, kdo přes most jel, se vždycky modlil a přál si, aby dojel na druhou stranu," tvrdí.

Alarmující stav mostu podle něj místní dobře znali. Při jízdě do práce nebo domů ale neměli na vybranou - byl totiž hlavní spojkou mezi východní a západní částí města. Kdyby ho chtěli objet, cesta by jim místo desítek minut trvala hodiny. "Když jsme přes most jezdili, snažili jsme se projet ho co nejrychleji, protože nevypadal dobře ani stabilně," vysvětluje Alessandro.

Když se stavba zřítila, rána byla slyšet na kilometry daleko. Ve městě vznikl okamžitě zmatek. "Jakmile jsem vylezl z náklaďáku, most se zřítil. Slyšel jsem hukot a spadl jsem. Víc si nepamatuju," popsal jeden z Italů, který byl v době neštěstí na místě.

Kdyby se most zřítil o deset dní dříve, obětí by zřejmě bylo více - během prvního srpnového víkendu totiž vyráží na dovolenou nejvíce italských rodin - a přes most přejedou desítky tisíc aut. "Ani si neumíme představit, co by se stalo, kdyby na mostě bylo 200 aut a náklaďáků, když se to zhroutilo," říká Alessandro.

Most zná důvěrně i Italský ministr vnitra. "Sám jsem přes ten most jel nejméně stokrát. Udělám vše pro to, abych zjistil, kdo je za tragédii zodpovědný. Neexistuje, aby lidé v Itálii umírali takovýmto způsobem," prohlásil.

Místní ale z tragédie vládu obviňují - na mostě probíhaly dlouhé roky jen drobné úpravy, protože celková rekonstrukce byla moc nákladná - takový přístup ale teď Itálii stál desítky životů.

Příčina pádu mostu je zatím v šetření. Podle místních úřadů mohlo být na vině počasí, zejména vydatné deště, které podmáčely podloží. Někteří politici, včetně místního guvernéra, ale údržbu mostu označili za nedostatečnou. A zodpovědnost podle ministra dopravy Danila Toninelliho leží na bedrech firmě Autostrade.

Ta se ale brání a tvrdí, že nic nezanedbala. "Nebyl absolutně žádný důvod, proč by měl být most považován za nebezpečný. Prováděli jsme množství různých kontrol a žádná z nich neukazovala, že by hrozilo něco takového," řekl agentuře ANSA Stefano Marigliani z firmy Autostrade. Dodal, že kontroly byly přísnější, než vyžaduje zákon.

Podívejte se na reportáž: