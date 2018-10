Nejdřív déšť a mraky, potom se oteplí. O víkendu bude až 21 °C

Podzim nastoupil v plné síle, teploty budou postupně stoupat, dvacítku by ale měly překročit až během víkendu. Velkou část týdne se budou podle meteorologů po ránu objevovat mlhy a také přízemní mrazíky. Pršet by mělo zejména v první dnech.

Už v pondělí ráno se podle Českého hydrometeorologického ústavu objevovaly místy mlhy a teploty v noci klesaly pod 5 °C a ani přes den nevystoupají příliš vysoko, nejvyšší teploty se budou v Čechách pohybovat kolem 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku by pak mělo být kolem 14 až 18 °C.

Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně se ale začne od západu zatahovat, místy by se tak měl objevovat déšť nebo přeháňky.

"Od západu k nám bude proudit chladný vzduch, večer začne od severozápadu ovlivňovat počasí u nás okludující frontální systém," informuje ČHMÚ. Teploty v noci klesnou k 6 až 2 °C.

Zatažená obloha by měla vydržet i přes úterý, srážky by se ale měly objevovat jen ojediněle, pršet by mohlo zejména na severozápadě. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem 10 až 14 °C.

Středa bude podle ČHMÚ mírně teplejší, teploty se budou pohybovat kolem 12 až 16 °C. Ještě ve středu by se měl místy objevovat déšť nebo přeháňky, během dne ale bude oblačnost ubývat.

Ve čtvrtek ráno by se mohly ráno objevovat mlhy, obloha by měla být většinu dne jasná až polojasná. V noci by mohlo být kolem 5 až 1 °C, místy se tak mohou objevovat přízemní mrazíky, přes den pak ale bude 13 až 17 °C.

Jasná obloha by měla vydržet i v pátek, ráno se mohou místy objevovat mlhy. Teploty přes den vystoupají k 15 až 19 °C. O víkendu se pak začne zatahovat, místy se budou objevovat přeháňky. Teploty přes víkend vystoupají až k 21 °C.



