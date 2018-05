Nejdřív sopka, teď zemětřesení. Havaj zasáhla další katastrofa

Nejsilnějšímu otřesu o síle 6,9 stupně, který udeřit 30 minut po poledni místního času (půl jedné v noci středoevropského), předcházel slabší o síle 5,4 stupně. Část obyvatel ostrova se zrovna ve chvíli, kdy zemětřesení udeřila, snažila evakuovat. Donutila je k tomu aktivita vulkánu Kilauea.

Zemětřesení dokonce vyvolalo malou vlnu tsunami. Podle webu Hawaii New Now zasáhla oblast největšího města na ostrově Hila vlna vysoká 25 cm, v oblasti města Kapoho pak zhruba půlmetrová vlna. Bez proudu bylo kvůli zemětřesení 14 tisíc lidí, dodávky elektřiny se ale podařilo obnovit.

Epicentrum zemětřesení byla na úpatí sopky Kilauea, otřesy ale byly cítit po celém souostroví, včetně hlavního města Honolulu. Zemětřesení si podle prvotních informací nevyžádalo žádné oběti. Zbořeno ale bylo několik domů.

Z šesti trhlin v zemi teď stříká horká láva. Úřady varují obyvatele, aby se k místům nepřibližovali. Nebezpečný je hlavně jedovatý plyn, který ze trhlin také vychází.

"Byli jsme dost daleko od erupcí, ale zasáhla nás zemětřesení. Dneska už tři," řekla v pátek večer místního času Pauline McCleesová listu LA Times. "Všechno padalo z polic. Už jsem to uklízela a sbírala sklo dvakrát. Rozbíjelo to skleničky, zrcadlo, upomínkové předměty. Samé materiální věci. Když udeřilo to 6,9stupňové, objala jsem mojí 89letou matkou. Starám se o ni a nechtěla jsem, aby se bála," dodala.