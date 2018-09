Nejen Florence! Nad oceány řádí šest obřích tropických bouří

Hurikán Florence, tropické bouře Helene a Isaac a subtropická bouře Joyce v Atlantiku, tropická deprese Olivia a super tajfun Mangkhut v Pacifiku. Tyto bouře teď nedávají spát nejen meteorologům, ale hlavně lidem v oblastech, na něž se řítí. Bouře se totiž pomalu posouvají směrem k pobřeží. Florence a Mangkhut mají potenciál zabíjet a napáchat obrovské škody.

Druhý jmenovaný, tajfun Mangkhut, na Filipínách známý také pod jménem Ompong, už zesílil na pátý, tedy nejvyšší, stupeň. Vítr dosahuje v nárazech rychlosti přes 285 km/h a bouře se přesouvá směrem k Filipínám, kde před ním utíkají tisíce lidí.

V cestě mu ale stojí 10 milionů lidí. Souostroví by měl zasáhnout o víkendu, pak jeho ničivou sílu pocítí Čína a hlavně její hustě zalidněné pobřeží.

Super Typhoon Mangkhut is bearing down on southeast Asia with the equivalent strength of a Category 5 hurricane.



At its peak on Wednesday, Mangkhut became the strongest storm of 2018, with wind speeds of 285 kph (180 mph). Here are some stats to know. https://t.co/g3N75N88fk pic.twitter.com/gfzDbB6PAc