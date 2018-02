Nejhloupější lupiči světa? Jeden druhého přizabil cihlou! VIDEO

Kuriózní záběry pořídily bezpečnostní kamery v Šanghaji. Dvojice maskovaných mužů měla v plánu vyloupit obchod. Jenže i když to nejdřív vypadalo, že mají všechno dobře promyšlené, akce měla tragikomický závěr.

Lupiči se vyzbrojeni cihlami rozhodli rozbít výlohu jedné z prodejen. První ranou se ji rozbít nepodařilo, proto se do akce zapojil druhý z lupičů. Jenže svůj hod špatně načasoval a místo skla trefil asi z metru hlavu svého kumpána.

Ten se okamžitě poroučel k zemi, kde zůstal bezvládně ležet. Druhému z lupičů nezbylo nic jiného, než kamaráda odvléct do čekajícího auta a z místa co nejdříve odjet. "Kéž by všichni lupiči byli jako tihle, nemuseli bychom pracovat přesčas," smáli se šanghajští policisté.