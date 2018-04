Nejlepší Aprílové vtípky: Troufnete si je vyzkoušet? Pobaví i vás

Blíží se nám Apríl. Je to asi jediný den v roce, kdy můžete svým přátelům a kolegům vyvádět ty nejhorší a nejpikantnější vtípky, aniž by na vás byli naštvaní. Jsou ale i takové, na jejichž provedení potřebujete pořádný kus odvahy.

1. Trik se zubní pastou

Toto je opravdu zlý vtípek. Co takhle vašim kolegům v kanceláři koupit mléčné plněné sušenky a mezi sušenky dát místo náplně zubní pastu? Opravdu vypečený fórek, nemyslíte?





2. Obsazený záchod

Napadlo vás už někdy, jaký problém je, když si potřebujete odskočit, ale všude je obsazeno? A co teprve, když dotyčný, který obsadil kabinku, ne a ne vylézt! Je mu špatně říkáte si? Stačí vám na to staré boty a jeany, které položte na přiklopené záchodové prkénko tak, aby to vypadalo, že na míse někdo sedí.

3. Vystrašte kolegu rozbitou obrazovkou počítače

Tento snadný a jednoduchý žertík možná donutí vaše kolegy se pořádně vyděsit. Stačí být ve střehu ve chvíli, kdy váš kolega odejde třeba na toaletu a začít googlit. Najděte obrázek prasklé obrazovky ve vysokém rozlišení, uložte, nastavte ho jako tapetu a legrace může začít.





4. Podivné zvuky

Skryjte svůj telefon v kanceláři nebo doma na místě, kde nebude k nalezení a přehrávejte jeden a ten stejný zvuk pořád dokola. Může jít o pípání, řev, pískání či třeba dokonce říhání nebo prdění. Fantazii se meze nekladou. Pak už jen vesele sledujte své kolegy, jak se marně snaží najít, odkud zvuk vychází.

5. Ekologická klávesnice

Co takhle zasadit do klávesnice vašeho kolegy trochu zeleně? Určitě to ocení.