Nejstarší ženě je 128 let! Je to boží trest, říká o dlouhověkosti

Podle ruských úřadů je nejstarším člověkem na světě brzy 129letá Koku Istambulová z Čečenska. Žena se podle svých dokladů narodila 1. června 1889! Koku ale dlouhověkost jako dar nevnímá, naopak bere ji za trest a přála by si, aby zemřela mladší.

Jestli se Koku opravdu narodila na konci 19. století, se nedá spolehlivě ověřit. Z té doby neexistují žádné záznamy a navíc žena o doklady přišla během druhé války v Čečensku. Na jejím pase ale je datum narození 1. červen 1889.

Za dva týdny tak žena z Čečenska má oslavit své už 129. narozeniny. Narodila se, když vládl car Alexandr III. Když abdikoval jeho syn, poslední ruský car Mikuláš II., táhlo Koku už na 30. Na konci 2. světové války již bylo ženě 55 let. A když se rozpadl Sovětský svaz, v němž Koku prožila většinu svého života, sfoukla už na dortu 102 svíček!

"Bylo to boží přání, já jsem pro to nic neudělala," řekla podle listu Daily Mirror Koku na svojí dlouhověkost. "Vidím, jak lidé sportují, jedí speciální jídla, pečují o sebe, ale já vůbec nevím, jak já žila," vysvětluje Koku, že recept na to, jak se dožít tak požehnaného věku, nemá.

"Za celý svůj život jsem neprožila jediný šťastný den. Vždycky jsem tvrdě pracovala, stále okopávala zahradu. Jsem unavená. Dlouhý život pro mě není boží dar, je to trest," smutní stařenka.

Před pěti lety zemřela její dcera Tamara, ale i ta se dožila vysokého věku, zemřela ve 104 letech. Koku pořád zvládá chodit, dokáže se i bez problémů sama najíst. Zhoršuje se jí ale zrak.

Za svůj dlouhý život toho zažila skutečně mnoho. "Přežila jsem občanskou válku, druhou světovou válku, deportaci našeho národa v roce 1944 a dvě války v Čečensku. A teď si jsem jistá, že to nebyl šťastný život," vzpomíná Koku na to, co prožila, včetně deportace Čečenců Stalinem, který je obviňoval z kolaborace s nacisty.

"Pamatuji si, jak kolem našeho domu projížděly německé tanky, to bylo strašlivé. Snažila jsem se neukazovat, schovávali jsme se doma. Nejtěžší byl pro nás život v Kazachstánu. V exilu jsme žili i na Sibiři, ale v Kazachstánu jsme cítili, jak nás Kazaši nenávidí. Každý den jsem snila o návratu domů," dodala.

Nejraději odpočívá na zahradě v posteli pod stromem. "Když se podívám na můj nešťastný život, přála bych si, abych umřela mladší. Celý život jsem pracovala. Neměla jsem moc času na odpočinek nebo zábavu. Když jsem pracovala, tak mi dny rychle utíkaly. Nežiju, ale přežívám," smutní seniorka.

Daily Mirror připomíná, že oficiálně je nejstarší ženou Chiyo Miyaková z Japonska, která se narodila 2. května 1901. Rekordmankou pak byla Francouzka Jeanne Calmentová. Když v roce 1997 zemřela, bylo jí 122 let a 164 dní.

Ruský penzijní úřad tvrdí, že na Kavkazu žije 37 lidí starších 110 let. Ve většině případů se jejich věk nedá spolehlivě ověřit.