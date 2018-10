Nejstaršímu zastupiteli je 87, žen bylo zvoleno 28 %. ZAJÍMAVOSTI

ejstarší zastupitelem se stal v letošních obecních volbách sedmaosmdesátiletý Bohuslav Motl ve Vysoké na Svitavsku. V zastupitelstvech zasedne skoro 28 procent žen a 72 procent mužů. Kandidátek voliči poslali do zastupitelských sborů 17 331, kandidátů 44 559. Vyplývá to z dnešních údajů na volebním webu.

Motl se dostal do obecního zastupitelstva ze šestého místa kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Vysoká. Přednostní hlasy ho posunuly dokonce o dvě pozice vpřed. Šlo o jedinou listinu v obci, její kandidáti obsadili všech sedm zastupitelských křesel.

Nejmladších zvolených zastupitelů ve stejném věku 18 let, což je hranice pro možnost aktivně se zapojit do voleb, je sedmnáct.

Převažují mezi nimi studenti. Výjimky tvoří Tadeáš Bača z Mohelnice na Šumpersku, jenž jako povolání uvedl "lídr kandidátky", lesní dělník - těžař Filip Fejfar ze Lhotky na Berounsku, brusič Jakub Chytka z Rozseče na Žďársku a dělník Jakub Linhart z Bohdašína na Rychnovsku.

Při přepočtu výsledků volebních stran v letošních komunálních voleb na volby sněmovní by poslance mohly získat čtyři strany, ANO, ODS, ČSSD a Piráti. Podle modelu ČTK, který započítává volební strany mimo regionálních sdružení a koalic, by ve Sněmovně byly zastoupeny ANO s 88 mandáty, ODS s 58 a ČSSD s 32 poslanci; zbylých 22 křesel by obsadili Piráti.