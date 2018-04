Rituály, dětské hroby, zlá energie: Hřbitov bláznů v Bohnicích

Řeč je o bohnickém ústavním hřbitově. Ten vznikl v roce 1909, tedy jen tři roky potom, co byla uvedena do provozu známá bohnická psychiatrická léčebna. "Důvodem vzniku bylo, že bylo potřeba místo pro děti, které umíraly v léčebně a které měly v dokladech uvedeno jako místo narození ústav choromyslných," popisuje vznik hřbitova Jiří Vítek ze spolku Tajemná místa.

Původně se tedy jednalo o malý dětský hřbitov, později se zde ale začali pohřbívat i dospělí pacienti nedaleké psychiatrické léčebny. Často se jednalo i o sebevrahy nebo vrahy, kteří kvůli své duševní poruše nemohli být odsouzeni k trestu smrti, a tak dostali doživotí v bohnické léčebně.

Do roku 1963, kdy se zde přestalo pohřbívat, tu našlo místo odpočinku na 4300 lidí. Kromě pacientů zdejší psychiatrické léčebny například i italští občané, kteří byli evakuování během první světové války z Tridentského území. Podle všeho zde leží i Gavrilo Princip, atentátník na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku.

Dnes se o hřbitově občas lidově mluví jako o hřbitově bláznů. Hroby jsou tu poničené, náhrobky často chybí a řadu hrobů poznáme jen díky hroudám hlíny porostlých všudypřítomným břečťanem. V 80. letech se zde natáčely dokonce některé scény z Oscary ověnčeného filmu Amadeus. Kromě filmařů ale v té době hřbitov hojně vyhledávali i satanisté a duchaři. Podle nich se totiž jedná o místo s mimořádně temnou atmosférou a energií.

Za socialismu zde probíhaly velké satanistické rituály: "V té době to bylo nelegální, a tak, jak to v té době bývalo, tak i uvnitř této komunity byli nasazeni tajní policisté. Takže když se jich tady sešlo hodně, tak to tu obklíčila veřejná bezpečnost a všichni byli zadrženi," popisuje Jiří Vítek, který se v současné době o hřbitov stará a organizuje zde i prohlídky pro veřejnost.

Ačkoliv dnes už je jiná doba, fanoušky duchařiny a paranormálních jevů místo stále láká. V posledních letech ale ještě více spíše vandaly a zloděje. Hřbitov byl udržován do 80. let minulého století a po revoluci z něho začaly některé předměty mizet: "Začalo se tady rabovat, kradlo se železo, kříže i náhrobky," vypráví Jiří Vítek.

Navíc se hřbitov postupně čím dál víc zanášel smetím, až připomínal víc smetiště, než pietní místo. To se ale před nedávnem, díky panu Vítkovi, změnilo. Nyní zde probíhá prořezávání náletových dřevin a bylo odsud vyvezeno 35 tun odpadu. "Nejdůležitější je zachránit tu kapličku, která je tady od roku 1920 a je v ní kus historie," říká na závěr Vítek.