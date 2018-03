Nejstrašidelnější nádraží na světě! K peronu přijel vlak duchů. VIDEO

Bezpečnostní kamera zachytila dva jasné objekty, které vypadají jako čelní světla vlaku. Jasná je i silueta vozidla. To u nástupiště zastaví a po chvíli se zase rozjede a zmizí ze záběru.

reklama

Když se na záběry podívali dlouholetí zaměstnanci železnice, byli v šoku. Záběry se dostaly i do rukou lovců záhad a paranormálních jevů.

"Tyto záběry byly natočeny 10. března 2018 a když se na ně podívali pracovníci ostrahy nádraží, všimli si vlaku duchů, který přijede do stanice, zastaví, jako kdyby nabíral pasažéry, a zase odjede," stojí v popisku videa na kanálu The Hidden Underbelly 2.0 na YouTube.

"Můj zdroj říká, že na nádraží pracuje 12 let a nikdy nic takového neviděl. Doufá, že už nikdy nic takového také neuvidí," píše majitel kanálu, který video zveřejnil.

Diskutující hned spekulují, co by na záběrech mohlo být.

"Možná jde o vojenský vlak s experimentálním maskováním," myslí si jeden z diskutujících. Podle jiného jde možná o situaci, kdy se prolínají paralelní vesmíry a kamery zachytily, jak přijel vlak v nástupišti v jiném vesmíru.

Jiní nabízejí ale i více pozemské řešení. "Možná je to nedokonale přemazaná nahrávka," myslí si Michael Cody. "Z mého pohledu to vypadá spíš na odraz v okně," myslí si Nicole Hervieuxová.