Letadlo s desítkami lidí v ohrožení! Oslnění pilotů laserem přibývá

Další útok laserem na letadlo. Zatím neznámý člověk v sobotu oslňoval pilota přistávajícího stroje z Vídně do Prahy. Na palubě bylo 60 cestujících.

Nikomu se naštěstí nic nestalo, pachatele marně hledal policejní vrtulník. Podobných útoků podle statistik Řízení letového provozu rok od roku přibývá, a to i přes hrozbu vysokých trestů.

Je hodně hloupých nápadů a her, málokterá ale může mít tak fatální následky jako svícení laserem na letadla nebo vrtulníky. Přesto se každou chvíli najde někdo, kdo to zkusí. Jako v sobotu, kdy někdo do kokpitu rakouského letadla namířil zelený laserový paprsek.

Pokud se útočník strefí, ztratí pilot orientaci a nevidí na přístroje, které ho navádějí k přistání - v podstatě oslepne. Letadlo nakonec bezpečně přistálo na letišti Václava Havla. Laserového útočníka se mezitím vydal hledat policejní vrtulník. Ale bez úspěchu.

Chytit útočníka nebývá lehké, a možná i právě proto případů oslnění přibývá. Zatímco v roce 2014 jich bylo 22, v roce 2017 už 40 a za prvních sedm měsíců letošního roku jich Řízení letového provozu eviduje 18.

Laser dokáže nevratně poškodit zrak, přesto se k němu může dostat i malé dítě. Loni rodiče z Prahy koupili laser šestiletému chlapci. Ten začal svítit na vrtulník spěchající s orgánem určeným k transplantaci.

Šestileté dítě je beztrestné, dospělému ale hrozí za obecné ohrožení až osmileté vězení. To si mnozí neuvědomují.

Kromě laserů piloty čím dál častěji trápí další technická vymoženost - drony. U nich je ale mnohem snazší provinilce odhalit.