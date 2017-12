Nekrmte v lese zvířata, prosí experti. Zabít může i rohlík!

Někteří lidé se domnívají, že zvířátka v zookoutcích nebo i v lese trpí hladem a chtějí jim pomoct. Dávají jim ale mnohdy nevhodnou stravu. Například v zookoutku v pražské Chuchli uhynula jedna laňka v důsledku nevhodného krmení od návštěvníků.

"Vždycky je lepší pamlsky odevzdat někomu, kdo se o ta zvířátka stará, aby jim to přidělil v daném množství, aby zkontroloval, jestli něco není plesnivého, prošlého, jestli není třeba pečivo měkké a podobně," vypočítává ošetřovatelka zvířat Lucie Koukolíková.

Na to, jak nebezpečné je nevhodné krmení zvířat, upozorňují na sociálních sítích Lesy hlavního města Prahy. Na Štědrý den uhynula v městem spravovaném zookoutku kromě laňky také koza.

Dalším zvířetem, které letos o Vánocích nepřežilo lidskou "pohostinnost“ a nezodpovědnou dobrou vůli, je srnec z Kunratického lesa.





Podle myslivců by lidé sami neměli přikrmovat právě ani srnky a jeleny. Vysoká zvěř by si podle nich měla zvykat na to, že si potravu musí hledat sama. Když už lidé něco do lesa vzít chtějí, rozhodně by nemělo jít o pečivo, ale třeba o seno nebo drcené kaštany.

A pokud chcete přilepšit ptákům, tak nejlepší jsou olejnatá semena - například slunečnice či prosa nebo drcená ořechová jádra.