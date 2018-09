Některé autobusy zítra nevyjedou. Týká se to i vašich? PŘEHLED

Desítky autobusových spojů v úterý nejezdily mezi obcemi na Litoměřicku. Stovky obyvatel se tak neměly jak dostat do práce nebo do škol. Podle přepravní společnosti je problém v akutním nedostatku řidičů. To potvrzuje i krajský úřad, který dopravce najímá a zvažuje, jestli má v takovém případě vůbec smysl dopravní společnost pokutovat. Některé autobusy prý nevyjedou ani zítra.

Ráno čekáte na autobus do školy nebo do práce a on nepřijede. Od včerejška je to v několika desítkách obcí na Litoměřicku realita. Kdo má řidičák, jede autem, školáky rozvážejí prarodiče nebo si lidé vypomáhají navzájem.

"Je ohlášeno že autobusy nepojedou a autobusy jezdí, pak je ohlášeno, že autobusy pojedou, sedíte na stanici a nikdo nepřijede," postěžovala si obyvatelka Žernosek Jaroslava Nosálová.

Největší problém je pochopitelně u dětí ze základních škol. Nechat je jít kilometry z obce do obce není v dnešní době úplně reálné. Žalhostickou základní školu na Litoměřicku navštěvuje 125 dětí ze sedmi různých obcí. Ty jsou často vzdálené i více než pět kilometrů.

Před školou i po škole tak děti vyzvedává, kdo zrovna může. Nejčastěji prarodiče. Oficiálně prý nikdo neví, kdy a jaké autobusy nepojedou a dozvědí se to až po marném čekání na zastávce.

"Řešíme to formou přeposílání SMS a přes sociální sítě. Rodiče byli vyzváni, aby dopravili děti formou vlastní," informovala ředitelka základní školy v Žalhosticích Alena Krchňavá.

Ústecký kraj je první v Česku, který si vytvořil vlastní společnost zajišťující autobusovou dopravu, ta se ale teprve pomalu rozjíždí a většinu linek stále zajišťují soukromí přepravci. A na litoměřicku prý nemají řidiče.

"Bohužel těch řidičů je málo. My to řešíme ze dne na den, půjčujeme si řidiče od jiných společností, přesouváme je mezi středisky," vysvětlil regionální ředitel TD Bus Milan Toms.

Některé spoje prý nevyjedou ani zítra. Už by jich mělo být ale méně.