Nelegální příjmy Paroubka? Policie se zabývá výroky jeho ženy

Pro SeznamZprávy Petra minulý čtvrtek uvedla, že některé z příjmů jejího manžela nebyly úplně oficiální. “Určitě to nebyly příjmy, které by byly legální. Ale věděl, jakým způsobem si to ošetřit,“ prohlásila v rozhovoru a dodala, že pro některá svá tvrzení má také důkazy.

Paroubek, který se hodlá v senátních volbách ucházet o hlasy voličů z Moravskoslezského kraje, však tvrzení své ženy odmítl a označil je za “mysteriózní“.

“Musím ji, s ohledem na závažnost jejich tvrzení vyzvat, ať předloží důkazy o mé údajné trestné činnosti Policii ČR a pokud nemá takové důkazy, ať přestane lhát. Já nechci přenášet probíhající soudní spor na ulici,“ reagoval na tvrzení své manželky Paroubek na webu Vaše věc.

Paroubková se v rozhovoru odkázala především na deník, kde mají být záznamy o nelegální činnosti manžela. Petra však odmítla sdělit podrobnosti, a proto není jisté, zda nějaké důkazy proti manželovi má.

Manželka bývalého premiéra také uvedla, že již dříve obdržela nabídku na spolupráci s policií, avšak tehdy ji odmítla. Mimo jiné kvůli tomu, že se bojí o svůj život.

V současné době jsou manželé v rozvodovém řízení. Kromě toho vedli soudní spor o dceru, kterou soud svěřil do péče matky. Nyní se přou o výživné, kdy Paroubek apeluje na to, že v současnosti nedisponuje velkými příjmy a tudíž nemůže platit velké výživné. Paroubková však odkazuje na finanční příjmy, které byly v rodině v době před rozchodem.