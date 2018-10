"Pozvěte všechny," vyzvala Sněmovna Zemana. Hrad to odmítl

Poslankyně ODS Miroslava Němcová odmítla prezidentovo pozvání na recepci po předávání státních vyznamenání. Napsala mu to v otevřeném dopise, kde vysvětluje své důvody. K pozvání všech poslanců požaduje také vedení Sněmovny. Podle Hradu není co napravovat.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček zaslal na Hrad dopis, ve kterém se poslanci ohrazují proti tomu, že Zeman na předávání vyznamená pozval jen některé z nich. "Tento postup je všemi vnímán jako znevážení jedné z nejvýznamnějších ústavních institucí naší země," cituje z dopisu portál aktualne.cz.

Zároveň v dopise stojí, že by měli Zeman i poslanci odložit případné neshody a bez ohledu na politické názory si společně připomenout důležitý okamžik české historie. "Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji touto cestou požádat o nápravu," píše Vondráček.

Podle mluvčího prezidentské kanceláře Jiřího Ovčáčka ale není co napravovat. "Nebudeme zvát těch několik málo jedinců, kteří by toho využili jen k další nedůstojné politické exhibici," uvedl v reakci pro portál.

Ovčáček už dříve potvrdil, že pozvání na předávání vyznamenání některé osobnosti neobdrží. "Možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o vyjádření laskavosti," prohlásil s tím, že Hrad nepozval ty lidi, kteří se stále nesmířili, že je Zeman prezidentem.

Dopis Zemanovi adresovala také poslankyně ODS Miroslava Němcová, podle níž neakceptovatelně rozděluje celou společnost. "Na oslavu významného milníku naší historie jste nepozval některé příslušníky akademické obce, představitele veřejného života, členy zákonodárného sboru. Jde zejména o ty, kteří mají výhrady proti způsobu, jakým vykonáváte svůj úřad," vytkla v dopisu.

Zeman se podle bývalé předsedkyně Sněmovny zpronevěřuje prezidentskému slibu a dělení společnosti používá jako mocenský nástroj. Kritizovala také Zemanovu zahraniční politiku, personál na Hradě, útoky na novináře, postup při jmenování vlád a vulgární výroky.

"To jsou důvody, které mě i letos vedou k odmítnutí Vašeho pozvání. Výročí země, kterou miluji a je mým domovem, si připomenu a důstojně oslavím jiným způsobem," uzavřela Němcová. Přidají se k ní někteří opoziční poslanci, kteří také dostali pozvánku pouze na recepci ve Španělském sále.

Na facebooku se kvůli tomu rozčiloval i senátor TOP 09 Jiří Růžička. " Nejdříve by Senát zrušil, pak by si přál víc pracovitých senátorů, přidal by jim na odbornosti, když mu nezaplatili oběd, tak je vyloučí předem, a když ani to nepomůže, tak je nechá stát v předsálí. Je to trapné, hanebné a směšné," napsal.