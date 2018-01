Kojenec měl v těle 16 jehel! Spolknout je nemohl, tvrdí lékaři

S vysokou horečkou přivedla matka v Uzbekistánu svého jedenáctiměsíčního syna do nemocnice. Při rentgenovém vyšetření se lékaři naskytl šokující pohled. V těle nemluvněte objevil 16 ostrých jehel!

Lékař se původně domníval, že chlapec trpí zápalem plic, a tak ho vzal na rentgen. Ten však odhalil šicí jehly, které měl chlapec zabodnuté v srdci, krku, hrudníku, páteři a močovém měchýři.

Dítě okamžitě zamířilo na operační sál, kde se podrobilo náročné operaci. Lékaři mu při devítihodinovém zákroku zachránili život, když mu z těla vyjmuli celkem devět jehel.

Chlapce nyní čeká druhá operace, při které mu chirurgové odstraní zbývající jehly.

Uzbečtí doktoři se domnívají, že dítě žilo s jehlami v těle déle než měsíc. Vedoucí dětské kliniky, kde nemluvně operovali, věří, že chlapec nemohl všechny jehly spolknout sám.

Do celého případu se už vložila uzbecká policie. Ta se nyní snaží objasnit okolnosti, za kterých se jehly do chlapcova těla mohly dostat. "Netuším, jak se to mohlo stát,“ líčila pro Mirror matka, která žije s dítětem sama. Otec pracuje v Rusku a s rodinou nebydlí.