Nemocnice jsou terčem zlodějů, ukradnou i záchod nebo vypínač

Záchodová prkýnka, hasicí přístroje nebo žárovky. To všechno mizí z nemocnic po celé republice. Zloději se ale nezdráhají ukrást ani televize z čekáren. A nad krádežemi toaletního papíru, či mýdla se už vedení nemocnic ani nepozastavuje, to je prý na denním pořádku.

V rukou návštěvníků nemocnic a pacientů končí také kohoutky od topení, vypínače nebo náplně do desinfekce. "Co není přivařeno, to v dnešní době zmizí," smutní pacient Mirek.

"Někdo nám krade co čtvrt roku bezdrátový zvonek. Letos je to poprvé, ale vloni se to stalo třikrát," prozradila TV Nova mluvčí vítkovické nemocnice Nina Hrtanová. Na Vysočině řešily nemocnice krádeže záchodového prkýnka nebo vodovodní baterie. Před časem zmizel i držák na papírové ručníky.

"Museli jsme přistoupit k tomu, že jsme využili elektrický vysoušeč rukou," řekla TV Nova mluvčí havlíčkobrodské a pelhřimovské nemocnice Petra Černo. Otázkou ale je, jak dlouho tam přístroj vydrží. Nejčastěji nemocnice řeší krádeže žárovek nebo toaletního papíru.

Nenechavci ovšem nekradou jenom věci, které se jim vejdou do kapes nebo tašky, ale například v pelhřimovské nemocnici mezi svátky zloděj ukradl z čekárny dvě velkoplošné televize.

Oblíbeným cílem jsou i invalidní vozíky, vodovodní baterie, celé záchodové mísy nebo hasicí přístroje. Například ve vítkovické nemocnici mají pacienti uzamykatelné noční stolky na pokojích nebo i skříňky. Využít mohou i trezor. Přesto si cenné věci řada z nemocných nechává u sebe. Ty pak končí v rukou zlodějů.

A nepozornost se nevyplácí ani nemocničnímu personálu. I z pokojů sester často mizí mobily či hotovost.