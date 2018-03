Nemocnice musí o slíbenou dotaci za 60 milionů žádat znovu

Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou bude muset znovu žádat ministerstvo zdravotnictví o šedesátimilionovou dotaci. Peníze na projekt za 83 milionů korun už měl sice ústav slíbené, dotační program ale ministerstvo na poslední chvíli zrušilo. Výzva nebyla napsaná dobře, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) po jednání v nemocnici ve Vysokém. Ministerstvo podle něj vypíše novou výzvu do několika týdnů.

"Neznamená to, že nechceme podpořit tento ústav. Chceme ale, aby to bylo trochu transparentnější, mělo to nějaká jasnější pravidla a byla k tomu jasná odborná stanoviska, že dotace je potřebná," řekl ministr.

Zrušení dotačního programu dnes zdůvodnil tím, že výzva byla určena pro regionální nemocnice, za kterou ale Vysoké nepovažuje. "Je to nemocnice s celostátní působností," řekl. Předpokládá, že výsledky nové výzvy budu známé ještě letos.

"S výsledkem jednání jsem spokojená. Domnívám se, že dopadlo dobře, pan ministr je vstřícný k dalším krokům ve věci té dotace," řekla ředitelka ústavu Marcela Škodová.

Ústav, kde mimo jiné předloni operovali i pořezané prsty tenistky Petry Kvitové, přestává kapacitně stačit. Zařízení má 52 lůžek. Výstavba nového pavilonu a modernizace měly začít letos, to se ale nepovede. "Posunou se nám o rok," řekla Škodová. Projekt počítá s výstavbou nového pavilonu E se 14 dvoulůžkovými pokoji, modernizací by měl projít i lůžkový pavilon B, ale také například kuchyně. Projekt počítá i s vybudováním nového sálku pro zvýšení počtu výkonů.

Vysoké nad Jizerou, které je zřizovatelem renomované nemocnice, není bez státní dotace schopno modernizaci samo provést. Město s 1300 obyvateli ročně hospodaří zhruba s 30 miliony korun. Celou investici není schopna zaplatit ani nemocnice, jejíž rozpočet byl loni 76 milionů korun. Pokud nemocnice peníze na rozšíření od ministerstva skutečně získá, kromě města se na něm bude podílet i Liberecký kraj. Už loni krajští zastupitelé na rozšíření nemocnice schválili dotaci čtyři miliony korun.

Nemocnice ve Vysokém je specializovaným pracovištěm, kde už více než 40 let tvoří většinu nemocných pacienti s poraněnou nebo jinak poškozenou rukou. Její lékaři se zaměřují nejen na poranění, ale i na léčbu degenerativních a vrozených vad. Poptávka po službách ústavu se za posledních deset let zvýšila o třetinu. Velkou část operací představuje ošetření dětí. Ročně je ve Vysokém hospitalizováno skoro 4000 pacientů, ambulantně ošetřeno dalších 24.000 nemocných.