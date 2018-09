Nemocnice zavřela oddělení! Nejsou lékaři, pacienty převezou

Nedostatek zdravotnického personálu, hlavně lékařů. To je důvod, proč vsetínská nemocnice musí dočasně uzavřít lůžkovou část interního oddělení a omezit provoz příjmové ambulance. Akutní případy budou muset rozvážet sanitky do nemocnic ve Valašském Meziříčí nebo až do Zlína.