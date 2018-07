Nemocniční fantom dopaden! Pacienty i personál okradl o tisíce

Zloděj unikal spravedlnosti od května. V nemocnicích využíval nepozornosti zdravotnického personálu i pacientů a z volně přístupných pokojů jim bral peněženky. Podle policejní mluvčí kradl zloděj minimálně ve Znojmě, Třinci a Vizovicích.

Z peněženek vytáhl muž hotovost a když v nich našel platební kartu, zamířil k nejbližšímu bankomatu a vybral peníze. Ukradl tisíce korun. Dnes ho však kolem druhé odpoledne zadrželi policisté ve Znojmě a odvezli do cely. Pokud ho obviní z krádeže, hrozí mu až dva roky vězení.



Z nemocnic se bohužel přičiněním zlodějů neztrácejí jen peněženky. Kradou se třeba kohoutky u topení, vypínače nebo náplně do desinfekce. "Někdo nám krade co čtvrt roku bezdrátový zvonek, letos je to poprvé, ale loni se to stalo třikát," posteskla si zdravotnice Nina Hrtanová.

Asi nejčastěji se kradou žárovky a toaletní papír - minimálně jednou týdně. Výjimkou ale nejsou ani záchodová prkénka nebo baterie.