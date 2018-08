Nemocný muž odvedl dceru k oltáři v bolestech, za tři dny zemřel

Bílé svatební šaty, ženich i všichni milovaní - to všem měla Charlotte Villarinová na své svatbě. Místo veselí ji ale čekala bolestná ztráta. Její milovaný tatínek, který trpěl rakovinou jater, totiž za tři dny zemřel. Jeho posledním přáním bylo odvést svou nejmilovanější dceru k oltáři.

Srdceryvný příběh se stal na Filipínách. Pětašedesátiletý Pedro Villarin byl kvůli zákeřné nemoci rok upoutaný na lůžko. V posledním stadiu rakoviny ale trpěl nesnesitelnými bolestmi. Mladý zamilovaný pár tedy o dva měsíce uspíšil datum své svatby, aby Villarinovi splnil poslední přání, kterým bylo dovést svou dceru k oltáři.

Rodina zesnulého najala zdravotní sestru a záchranku, aby ho na ceremoniál, který se konal v Las Pinas, dovezla. Původně měl Villarin svou dceru doprovodit uličkou na invalidním vozíku, jeho neustále se zhoršující stav mu to ale neumožnil. Muž byl nakonec na svatbu přivezen na pojízdném lůžku.

Rodina i svatební organizátoři pomáhali dostat nosítka až před oltář, zatímco umírající muž držel svou dceru za ruku. Villarin za tři dny zemřel. "Celý den byl kvůli této situaci hořkosladký. Bolí mě, když vím, že nás opustil, ale byla jsem šťastná, že se mnou na svatbě mohl být. Ta svatba byla pro něj," řekla novomanželka.

Vzhledem k tomu, že byl nedávno kvůli extrémním bolestem přijat do nemocnice, nebylo vůbec jisté, zda se obřadu zúčastní. "Opravdu se obětoval, protože měl obrovské bolesti. Děkujeme Bohu, že nám dovolil, aby s námi v ten moment mohl být. Přestože to bylo bolestné, jsem ráda, že odešel z tohoto světa až poté, co si splnil svůj sen," dodala dcera zesnulého muže.