"Nemohu zabít jedno pro druhé," odmítá otec dvojčat. Zemřou obě

Holčičkám Marieme a Ndeye jsou dva roky, na rozdíl od svých vrstevníků ale zatím nechodí a téměř nemluví. Jsou totiž siamská dvojčata. Obě dívky mají vlastní mozek, srdce, plíce, páteř a jednu ruku, dělí se však o játra, močový měchýř, trávicí systém a nohy. Mají také jednu srostlou ruku a tři ledviny.

Otec Ibrahima obepsal nemocnice po celém světě a doufal, že najde specializovanou pomoc - na rozdíl od rodného Senegalu. Kladná odpověď přišla až od londýnského odborníka na srostlá dvojčata. "Poslal jsem mu email s informacemi o holčičkách. Odpověděl jednoduše 'přijďte'," uvedl Ibrahima pro BBC.

Dostat se do Londýna nebylo pro rodinu zrovna jednoduché. Pomohla první dáma Senegalu, která děvčatům poskytla finance na cestu. Peníze ale rodina rychle utratila, nějakou dobu neměla kde bydlet ani co jíst. Matka dvojčat se navíc vrátila do Senegalu, kde se stará o další dítě.

Otec s dětmi se ale dostali do zařízení pro žadatele o azyl, kde mohli bydlet. Obdrželi také poukázky na jídlo pro lidi bez domova a bez prostředků. Ibrahima musel překonat prvotní stud, byl ale odhodlaný udělat cokoliv, aby dcerám pomohl.

Přišla ale špatná zpráva. Marieme, která byla vždy o něco slabší než její sestřička, má nemocné srdce. Už více než rok ji při životě drží především srdce silnější Ndeye, které okysličuje celé tělo. To ale znamená, že pokud by se chirurgové pokusili holčičky oddělit, Marieme s největší pravděpodobností nepřežije.

"Jakmile jsem se to dozvěděl, operaci jsem odmítal. Jak bych něco takového mohl udělat? Pamatuju si, jak jsem holčičky litoval. Ne sebe, ale mé dcery a jejich budoucnost. Lékař mi ale řekl, že se o ně bude starat dál, takže to je to, co teď chci," prohlásil Ibrahima.

Do budoucna bude zřejmě Ibrahima muset nemožné rozhodnutí udělat. Pokud by lékaři dívky neoddělili a Marieme by selhalo srdce, zemřela by i Ndeye. Pokud by se Ibrahima rozhodl zachránit silnější Ndeye, Marieme by zemřela určitě. Operaci by ale nemusela přežít ani jedna z nich.

Zatím však Ibrahima volbu odmítá, přestože dívkám běží čas. "Jsou tady, jsou to bojovnice. Jediné, co teď chci, je být s nimi. Zabít jedno své dítě pro druhé je něco, co nemůžu udělat. Nemůžu si dovolit rozhodnout, kdo bude žít a kdo zemře," uzavřel.