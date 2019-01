Jirka (37) měl mrtvici, lékaři v Mělníku se k němu ale otočili zády!

Šílený případ popsal redakci TN.cz teprve 37letý Jiří Hlaváč, který má za sebou mozkovou mrtvici. S necitlivostí pravé poloviny těla přišel na ambulanci do nemocnice v Mělníku, tam se k němu ale lékaři otočili zády - a to i přes naprosto jasné příznaky mrtvice, šlo tedy o čas. Sama nemocnice v Mělníku ale chybu na své straně nevidí.

Jiří svou zkušenost popisuje jako naprostou bezmoc. Sám totiž dobře znal příznaky mrtvice - na toto onemocnění zemřel v pouhých 51 letech jeho děda.



"Cirka okolo půl páté odpoledne jsem cítil brnění ve dvou prstech pravé ruky. Najednou se to začalo rozlézat do všech prstů přes celou roku, do obličeje a do nohy. Kvůli zkušenostem v rodině jsem věděl, že máme velký problém," začíná své vyprávění Jiří.



Odjel s manželkou i dcerou do nejbližší nemocnice - té v Mělníku. "Po ohlášení příznaků mi akorát sestra řekla, ať se posadíme. Seděli jsme tam bez povšimnutí přes hodinu a půl. Neustále jsem jim opakoval, že mám opravdu necitlivou polovinu těla a chtěl jsem, ať mě někdo vyšetří. Sestra mi ale vždy odpověděla, že musím vydržet," říká Jiří a dodává: "doktoři si tam ale přitom chodili na kafíčko."



Jiřímu ale začala docházet trpělivost. "Byla to totální bezmoc. Volal jsem i policii, ale ta mi samozřejmě řekla, že to není jejich věc," popisuje dál celou situaci. Volal dokonce ještě i rychlou záchrannou službu, ta mu ale kvůli tomu, že už v nemocnici byl, nemohla pomoci.



"Moje žena už tam začala brečet. Nejhorší je, že víte, že vám něco je, ale doktoři jsou k tomu úplně laxní a člověk vlastně nemá žádná práva. V tu chvíli už fakt nevíte, co dělat, proto jsem volal tu policii," vysvětluje.



Nemocnice Mělník ale žádné pochybení na své straně nevidí. "V danou dobu nevykazoval zmíněný pacient žádné známky ohrožení zdraví a života, na rozdíl od pacienta, který byl v té době již v péči sloužící lékařky a potřeboval neodkladnou a urgentní péči," uvedla ve vyjádření pro redakci TN.cz mluvčí mělnické nemocnice Linda Ševčíková. Muž prý přitom opakoval své problémy personálu opakovaně.



Nakonec Jiřího odvezla jeho manželka do pražské Nemocnice na Bulovce. Tam ho okamžitě přijali a hospitalizovali. Podle Jiřího slov ho před smrtí zachránila především tamní lékařka. "Já jí teď říkám anděl," dodává Jiří.



Ten na Bulovce v době hospitalizace podstupoval i rehabilitační cvičení, aby následky jeho onemocnění co nejvíc zmírnil. Nevyhnul se tak chodítku, dodnes také cvičí s pomůckami na zlepšení motoriky rukou a prstů.

"Jsem podnikatel, bez psaní a klikání na myši to ale nejde. Proto mě mrtvice hodně ovlivnila. Nedokážu se ani pořádně podepsat, nevypadá to zkrátka jako ten můj podpis. Díky cvičení se to ale každým dnem neuvěřitelně zlepšuje a věřím, že se postupně dostanu k plnému zdraví, mám k tomu teď různé pomůcky," uzavírá Jiří s tím, že v současnosti zvažuje, že podá trestní oznámení na nemocnici v Mělníku za neposkytnutí zdravotní péče.