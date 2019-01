Kmotr Mrázek? Hodný člověk, tvrdí místní. Co bude s jeho vilou?

Ve vile na pozemku o rozloze téměř 1000 metrů čtverečních žije dodnes syn Františka Mrázka Michal s manželkou. V přilehlém domku pak bydlí vdova Ivana. Mrázek ho nechal pro ni postavit ještě za svého života. Místní se dodnes dohadují, jestli to bylo kvůli partnerským neshodám nebo psychickým potížím, kterými žena údajně trpěla.



Místní však nejen o bossovi podsvětí, ale i o jeho rodině, mluví přeávžně v dobrém. Aby také ne - velkou část pozemků okolo své vily jim totiž prodával sám Mrázek. Sousedé vyzdvihují také jeho angažovanost v místním fotbalu, který sponzoroval, nebo fakt, že i přes své jmění nakupoval stejně jako oni ve skromnějších obchodech.



"Spousta lidí, co ho znali osobně, ho litovali. Já jsem byla i na pohřbu. To byl hodnej člověk. Když jsem to viděla v televizi, tak jsem úplně zírala," řekla redakci TN.cz jedna z místních obyvatelek. A další soused se přidal: "Když viděl, že odněkud jdu a jel kolem mě autem, tak mě svezl. Byl dobrej."



Přesto se ale mezi sousedy šířilo i několik povídaček: "V hospodě se ledacos říkalo. Ale proti němu nemůžu nic říct a vlastně nemůžeme ani říct, že by městu nějak ublížil. Akorát bylo trochu nepříjemný, že ho třeba v sokolovně hlídala ochranka. Většina lidí se tady ale domnívá, že k těm penězům nepřišel legální cestou."



K podobné myšlence se přidali i další sousedi. "Hodně toho Franta nakrad," nebral si servítky starousedlík z nedaleka. "Já jsem ho znal osobně. Nabízel mi nějaké kšefty. Já jsem mu řekl, že ne, nevěřil jsem mu. Ale jinak byl lidumilnej, vstřícnej, financoval fotbalisty, nemocnici trochu vybavil... Vůči mně byl docela sdílnej. Jestli to byl zlej člověk, to nevím, ale žil na hraně, no," dodal další soused.



O současných aktivitách Mrázkovy rodiny ale sousedé nic moc neví. "Jeho manželka je strašně hodná paní. Hodný lidi to jsou, z jiný stránky je neznám," prozradila paní, která Mrázkovy zná osobně. Podle té o rodině už moc slyšet není - snad kromě toho, že by se opět měla prodávat vila, ve které bydlí.

Potvrzuje to i sám Michal Mrázek. "Zůstáváme tady zatím, ale prodáváme to," prozradil. Cena by měla být stále kolem 50 milionů korun. Případný zájemce by za tuto cenu dostal již zmíněný obří pozemek o rozloze tisíc metrů čtverečních. Vila, která na pozemku stojí, má tři podlaží, výtah i vnitřní bazén. Ten nechybí ani venku spolu s tenisovým kurtem, jezírkem s vodpoádem nebo párty domkem.



Vdova Ivana Mrázková nyní pracuje v salónu krásy v centru Českého Brodu. Syn Michal spolu s matkou figuruje ve společnosti, která se zabývá prodejem zlata a investičních mincí, sám je pak členem představenstva českokrumlovského pivovaru. Za manželku si vzal playmate Petru Šurinovou (nyní Petra Mrázek), která se v roce 2005 také snažila získat titul Miss České republiky.



Málo je toho známé o Monice Mrázkové, dceři po Františku Mrázkovi. Naposledy o ní bylo slyšet v souvislosti s odebráním titulu z plzeňských práv, o který přišla stejně tak jako její bratr.

Boss podsvětí František Mrázek zemřel v lednu roku 2006. Před sídlem jeho firmy v pražské Lhotce ho zabila střela do srdce. Dodnes není jasné, kdo Mrázka zavraždil. Vyšetřování vraždy policie necelý rok poté odložila. Spekuluje se o tom, že totožnost pachatele zná, nebo že se na jeho smrti podílely tajné služby.

František Mrázek byl kontroverzní podnikatel, který měl kontakty na nejvlivnější podnikatele, politiky a vládní orgány v zemi. Ze spisů z Mrázkova případu vznikly tři knihy od novináře a spisovatele Jaroslava Kmenty. Na motivy případu vznikl v roce 2013 i film režiséra Petra Nikolaeva Příběh kmotra s Ondřejem Vetchým v hlavní roli.