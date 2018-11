Nepečete cukroví? Na objednávku u cukráře máte poslední dny!

Vanilkové rohlíčky, linecké, kokosové kuličky nebo perníčky. Jen málokdo si dokáže představit Vánoce bez těchto dobrot. Někdo se do pečení cukroví pustí sám, jiní spoléhají na cukráře.

Pokud dáváte přednost druhé variantě, je nejvyšší čas na objednávku. "Kapacitu máme naplněnou tak z 80 procent a budeme přijímat objednávky zhruba 14 dnů ještě," uvedla majitelka olomoucké cukrárny Jarmila Štorková. "Budeme teď zdobit a plnit a v příštím týdnu budeme dopékat další," dodala pardubická cukrářka Jarmila Janurová.

Podle cukrářů se máme připravit na to, že letos vánoční cukroví podraží. Kromě dražších surovin totiž víc stojí hlavně lidská práce. "Zvedla se cena zhruba o 15 procent. Hlavně jsou to mandle, ořechy, máslo, smetana a cena práce šla nahoru," vypočítala Štorková.

Šikovné ruce jsou totiž nedostatkové "zboží". A před Vánocemi to v cukrárně platí dvojnásob. "Každý měsíc jich přijde minimálně 15, co se tady vystřídají. A to nejsou lidi na práci," popsala cukrářka. "Sehnat zručné lidi je velký problém. Potřebovala jich zhruba deset," svěřila se Štorková.

Kilogram cukroví od profesionálů pořídíte od pětistovky do zhruba sedmi set korun. Pokud se do pečení pustíte sami, na třech kilogramech ušetříte pár set korun.